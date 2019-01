Ottavi Coppa Italia, Roma-V.Entella 4-0

: ???? Ecco i nostri convocati per la sfida degli ottavi di Coppa Italia contro l'Entella #ASRoma - OfficialASRoma : ???? Ecco i nostri convocati per la sfida degli ottavi di Coppa Italia contro l'Entella #ASRoma - acmilan : Here’s the 23-man squad list ahead of the Coppa Italia clash at Luigi Ferraris stadium Ecco i 23 convocati per gli… - OfficialSSLazio : ?? Coppa Italia, ottavi di finale ?? @NovaraChannel ??? Stadio Olimpico ? 15:00 #? #LazioNovara -

Poker alla Virtus, laall' Olimpico supera glie ora ai quarti sfida la Fiorentina. Gol lampo dei giallorossi (21"): Under per Schick che di tacco 'buca' Paroni. Olsen corre un grosso rischio aulla punizione di Nizzolo,ma si riscatta arrivando sul tap-in di Eramo. Per il resto serata tranquilla.Lachiude i conti a cavallo della sosta. Al 2' di recupero colpisce Marcano, al 47' sigla la doppietta Schick.Che prova più volte a fare tripletta. Il gol, invece, lo trova Pastore al 74'.(Di lunedì 14 gennaio 2019)