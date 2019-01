Oroscopo di domani 15 gennaio | ottimo periodo per il Leone | problemi per il Cancro

Blastingnews

(Di lunedì 14 gennaio 2019) L'di152019 è pronto a svelare come andrà il secondo giorno della settimana. Sarà o no una giornata fortunata? Senza dubbio sì ma solo per alcuni segni prescelti dalle stelle. Vediamo di dare subito una risposta precisa andando a mettere in chiaro i simboli migliori e peggiori di questo martedì. Ad essere testati in esclusiva in questa sede i primi sei segni dello Zodiaco. Dunque, occhi e attenzione puntata tutta su Ariete, Toro, Gemelli,e Vergine. Nella sestina appena citata, oltre al, in bella mostra troviamo anche Toro e Vergine, entrambi annoverati tra i "baciati dalla fortuna", dunque valutati a cinque stelle. Poche speranze, invece, per gli amici appartenenti a Gemelli e, sotto stress da effemeridi poco congeniali al segno. Bene, a questo punto non ci resta che dare spazio alle previsioni zodiacali del 15ricordando come ...