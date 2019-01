ORISTANO | CESARE BATTISTI IN CARCERE ALTA SICUREZZA Bolivia ha respinto la sua richiesta

Cesare Battisti trasferito in Sardegna : ora è nel carcere di ORISTANO : L’ex terrorista è arrivato in Italia: ad attenderlo all’aeroporto i ministri Salvini e Bonafede. «Spero di non incontrarlo da vicino» ha detto il ministro dell’Interno. All’arrivo portato nel carcere romano e preso in consegna dagli uomini del Gom

Cesare Battisti - dentro la cella del terrorista : chi ci sarà con lui nel carcere di ORISTANO : Cesare Battisti sconterà la sua pena nel carcere di Oristano, in Sardegna, struttura preferita a Rebibbia per ragioni di sicurezza, come confermato dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Il carcere si trova nella frazione di Massama, è circondato da aziende agricole e può ospitare fino 266 p

Cesare Battisti - come è il carcere di ORISTANO dove sconterà l'ergastolo : Aperto nel 2012, può ospitare sino a 266 persone: è un istituto di alta sicurezza. Le celle sono dotate di bagno con doccia e un angolo cucina

Cesare Battisti è atterrato a Ciampino ed è stato portato a ORISTANO : Cesare Battisti, ex leader dei Proletari armati per il comunismo, condannato definitivamente in Italia a due ergastoli per quattro omicidi, è stato catturato nella giornata di ieri dopo quasi quarant'anni di fuga. L'ex terrorista è stato fermato a Santa Cruz della Sierra, in Bolivia, da alcuni agenti dell'Interpol. Durante l'arresto non ha opposto alcuna resistenza, quasi come se se lo aspettasse. Battisti è stato subito consegnato alle autorità ...

