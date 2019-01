North American Car of the Year - Premiate Genesis G70 | Hyundai Kona e Ram 1500

quattroruote

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Si è svolta al Salone di Detroit la tradizionale premiazione del premioCar of the2019. La giuria di 54 membrii e canadesi ha premiato rispettivamente laG70, lae il RamLe altre finaliste. LaG70 ha battuto le finaliste Honda Insight e Volvo S60/V60, facendosi notare in particolare per il rapporto qualità-prezzo e per il coinvolgimento di guida. Nel settore Utility troviamo la, che ha sconfitto in volata la Jaguar I-Pace e la Acura RDX. Nella gamma dellafigura anche la EV, dando quindi voce all'avanzata delle emissioni zero: è stata proprio questa variante a fare la differenza, con caratteristiche tecniche e posizionamento di mercato di grande spessore. Nel segmento dei Truck la lotta è stata tutta made in Usa, con il Ramcapace di superare la concorrenza del GMC Sierrae dello ...