Non siete superdonne | lavorare fino al 9° mese di gravidanza è schiavitù non una

Emma Marrone Non ne può più : “Siete ridicoli e spietati” - lo sfogo dopo le accuse : Emma Marrone risponde alle accuse e si sfoga su Instagram dopo qualche giorno di vacanza sulla neve, Emma Marrone si è vista costretta a rispondere a delle accuse oggi. Ha pubblicato un ultima foto con le montagne innevate sullo sfondo e indossava una pelliccia, così sono cominciati ad arrivare i soliti commenti. “Spero non sia […] L'articolo Emma Marrone non ne può più: “Siete ridicoli e spietati”, lo sfogo dopo le ...

Non amate il Natale? Siete un Grinch? Il Cairo è la meta che fa per voi per le festività : Non esistono, se non in rarissime eccezioni, semafori e strisce pedonali quindi l'attraversamento selvaggio diventa qualcosa a metà tra uno sport nazionale e un'attività di sopravvivenza. Il traffico ...

Bernini contro il governo : 'Voi Non siete solo ridicoli e dilettanti - siete pericolosi' : Intervenuta ieri sera al Senato, la presidente dei senatori di Forza Italia, la docente universitaria Anna Maria Bernini, ha attaccato duramente l'attuale maggioranza governativa, diretta dall'asse M5S-Lega, in merito ai contenuti della manovra finanziaria. Rivolgendosi alla presidente del Senato Elisabetta Casellati, l'ex ministro delle Politiche europee ha esordito dichiarando: ''Signor presidente, siamo sconcertati. Non siamo costernati, ma ...

Costanza Caracciolo attaccata sui social - la furia di Karina Cascella : «Invidia per ciò che Non siete» : Non è la prima volta che Costanza Caracciolo viene presa di mira sui social ma stavolta a difenderla è scesa in campo Karina Cascella. Costanza, come riportato da Leggo.it da poco diventata mamma di Stella nata dalla sua relazione con Bobbo Vieri, durante la gravidanza era già stata attaccata sui social per la sua forma fisica costringendo l’ex velina a rispondere per le rime alle invettive. Stavolta a scatenare le ire degli haters alcuni scatti ...

Manovra - Azzolina (M5s) vs Mulé (Fi) : “Siete così bravi che Non avete fatto certe misure prima”. “Sveglia - sei al governo” : Bagarre a Tagadà (La7) tra la deputata del M5s, Lucia Azzolina, e il parlamentare di Forza Italia, Giorgio Mulé. Nodo del dibattito: la Manovra e il reddito di cittadinanza. L’ex direttore di Panorama accusa: “Ma non era più facile creare lavoro, dare alle imprese del Sud incentivi seri, stabilire delle politiche serie al Nord, per cui se trasferisci un lavoratore da Crotone a Parma gli paghi l’affitto? Non era più semplice ...

Grillo ai giornalisti : “Non vi parlo - siete malvagi dentro”. E dal palco : “Le vostre domande sono cazzate - voi infantili” : A Roma per la presentazione del libro “Palermo Connection” di Petra Reski, alla fiera di “Più libri, più liberi”, Beppe Grillo ha attaccato la stampa e i cronisti presenti, che avevano tentato invano di porre domande prima dell’incontro: “Non vi posso parlare, siete malvagi dentro“. E ancora: “Non posso avere confidenza con voi perché storpiate ogni mia parola, siete sempre pronti a prendere una ...

Rimandato il concerto di Gemitaiz a Modena dopo la tragedia da Sfera Ebbasta - il messaggio : “Non so cosa avete nel cervello ma siete sbagliati” : Il concerto di Gemitaiz a Modena in programma per stasera, sabato 8 dicembre, è posticipato a data da destinarsi. Nella nota stampa divulgata questa mattina si legge che in seguito alla tragedia che si è consumata nella notte a Corinaldo (Ancona) in occasione del concerto di Sfera Ebbasta, l'organizzazione e l'artista hanno deciso di rimandare l'evento in programma questa sera al Vox di Nonantola (Modena). Intorno alla mezzanotte, nel locale ...

Jamil : 'Potete picchiarmi ma Non fermarmi - il vostro odio è pubblicità - siete pedine' : Jamil è tornato a parlare, o meglio, lo ha fatto per la prima volta nel pomeriggio di oggi, dello scontro fisico che qualche giorno fa gli ha causato evidenti lividi e ferite sul volto. Il rapper, che in questo periodo sta promuovendo il suo ultimo disco 'Most Hated' – mai titolo fu più indovinato – non più di 3 giorni fa aveva pubblicato sulla sua pagina Instagram un'immagine del suo volto segnato da tagli e lividi, senza però aggiungere una ...

Non siete intolleranti al glutine ma al glifosato : il legame tra l’erbicida e la celiachia spiegherebbe la recente epidemia : “La celiachia e, più in generale, l’intolleranza al glutine, è un problema crescente in tutto il mondo, ma soprattutto in Europa e Nord America, dove si stima che ora ne soffra il 5% della popolazione. Qui proponiamo che il glifosato, l’ingrediente attivo nell’erbicida Roundup®, sia il fattore causale più importante in questa epidemia”, scrivevano i ricercatori in una meta-analisi di 300 studi. Lo studio, pubblicato sulla rivista ...

Voi che accusate Silvia Romano siete peggio dei suoi rapitori - Non avete niente nel cuore : Silvia Romano, volontaria in Kenya, è stata rapita e i bastardi di casa nostra la scannano sui social e fra i commenti. Sono i nuovi impotenti dell'animo quelli che le scrivono "te la sei cercata", "dovevi rimanere in Italia", "prima gli italiani". E' gentucola senz'affari intorno al cuore chi dice "aveva le smanie dell'aiuto". Chi lo dice è solo la sponda occidentale dei rapitori di un essere umano.Continua a leggere

Maltempo - Picierno - Pd - vs Vittorio Feltri : "Non è vero che i politici sono tutti uguali". "Vero - voi siete peggio" : Botta e risposta a L'Aria che Tira , La7, tra l'ex deputata del Pd, Pina Picierno, e il direttore di Libero, Vittorio Feltri,sull'emergenza Maltempo e sui condoni edilizi. Picierno critica duramente ...