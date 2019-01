NFL 2019 | Divisional Round | i New England Patriots demoliscono i Chargers | mentre i New

oasport

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Si è andato a completare il fine settimana dedicato aldei Playoffsdella NFL. I Newhanno regolato i Los Angelese, a questo punto, saranno di scena in casa dei Kansas City Chiefs domenica per il Championship della AFC. Nell’altra Conference, invece, I New Orleans Saints mettono in atto la più grande rimonta della loro storia nella post-season ed eliminano i Philadelphia Eagles. Per gli oro-neri, quindi, è in arrivo il match decisivo per andare al SuperBowl LIII contro i Los Angeles Rams, in casa.New– Los Angeles41-28 Il primo tempo a Foxboro si rivela un vero e proprio “massacro” con Tom Brady e compagni che distruggono la difesa dei californiani andando a segno in ogni occasione. Primo drive e subito 7-0 (con 7:11 di tempo impegnato) grazie alla corsa di Sonny Michel. Quindi, dopo ...