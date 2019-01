Nella guerra tra America e Cina si trova sempre in mezzo il Canada

Sara Affi Fella ancora Nella bufera - l'ex fidanzato : 'Se parlo io - scoppia la guerra' : Si continua a parlare dello scandalo che ha visto coinvolta Sara Affi Fella, l'ex tronista di Uomini e donne che come ben saprete è finita al centro di accesissime polemiche dopo che venne fuori tutta la vicenda della sua "storia d'amore clandestina" con Nicola Panico, proseguita anche ai tempi del trono e dopo la scelta finale. In queste ore la bella Sara ha rilasciato la sua prima intervista pubblica al settimanale 'Chi', dove ha chiesto scusa ...

Vomero e AreNella - la guerra dei gazebo : vietati i teloni di protezione termica per bar e pub : Ricorsi e carta bollata pronti, raccolta di firme avviata. Si dia dunque fuoco alle polveri: al Vomero e all'Arenella è già scoppiata la 'guerra dei gazebo'. Di che si parla? Di presunte disparità che ...

Una guerra di botti e spray al pepe : 216 feriti Nella notte di Capodanno : Un Capodanno demente che si rispetti - in Italia - 'deve' avere le sue vittime per i botti. La mezzanotte d'addio al 2018 non ha registrato morti, ma ci siamo rifatti con i feriti: 216, di cui 41 ...

Nella guerra tra America e Cina c’è già una vittima : il Canada di Trudeau : Roma. La vicenda del cittadino canadese Michael Kovrig, trattenuto dalle autorità cinesi sin da lunedì sera, continua a essere un delicatissimo affare che si intreccia con la guerra commerciale tra America e Cina. Nessuna conferma ufficiale del suo arresto è ancora arrivata da Pechino, anche se ieri

Lavrov : la Russia non interferirà Nella guerra commerciale tra USA e Cina - : La Russia non intende intromettersi, spalleggiando un piuttosto che l'altra parte, nella guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli esteri russo Sergey ...

Khashoggi - "azienda italiana Nella cyber guerra saudita" : ... "Riteniamo che combattere il crimine dovrebbe essere semplice: forniamo una tecnologia offensiva efficace e di facile utilizzo alle community di polizia e intelligence e di tutto il mondo". Le ...

Omicidio Khashoggi - Wp : Anche srl italiana Nella cyber guerra saudita - : La denuncia di David Ignatius del Washington Post: "In Arabia saudita costruito un network di sorveglianza e di manipolazione dei social media per far avanzare l'agenda del principe e sopprimere i ...

Nella guerra di Berto "Il cielo è rosso" - ma non neorealista - : Le prime opere di Berto, eccettuato il racconto intitolato La colonna Feletti, furono scritte nel campo di prigionia di Hereford, in Texas, dove lo scrittore fu deportato dopo la disfatta sul fronte ...

Trump-Xi Jinping - scatta la tregua Nella guerra commerciale : La Casa Bianca: “incontro di grande successo”. Dal primo gennaio i dazi americani non aumenteranno. In cambio i cinesi acquisteranno più prodotti made in Usa. I negoziati continuano sui punti ancora aperti con una scadenza: novanta giorni ...

C’è una specie di tregua Nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina : Per i prossimi 90 giorni gli Stati Uniti non alzeranno le tariffe sui prodotti cinesi e la Cina comprerà un po' più di prodotti americani

Trump-Xi Jinping - scatta la tregua Nella guerra commerciale : Questa la cronaca. La tregua all'Hyatt di Baires La cena si è svolta al Park Hyatt di Buenos Aires, dove il presidente Trump ha soggiornato durante il G 20. Un lungo tavolo bianco, con una scia ...

Il ruolo del Corpo di spedizione brasiliano Nella seconda guerra mondiale - : Ogni novembre nella città italiana di Pistoia si tiene una partecipazione con la partecipazione di militari e civili in memoria dei soldati del Corpo di spedizione brasiliano , BEC, Força ...

A Palermo nessun accordo : Nella Libia tra guerra e pace l'incubo di 700mila migranti : nessun documento finale alla conferenza sulla Libia. Ma cosa è stato deciso allora a Palermo? L'unico vero successo è stato...

I 5 Stelle in guerra contro l'informazione - dimenticandosi del loro segreto di PulciNella : la Rai : ... che è alla base del pluralismo dell'informazione e del diritto di cronaca e di critica." Autore Ugo Longhi Categoria Politica