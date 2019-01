Negli ultimi cinque anni sono oltre 17 mila i migranti morti nel Mediterraneo 

Terremoto di magnitudo 2.0 tra Napoli e Pozzuoli : "Registrati sciami sismici Negli ultimi mesi" : Un Terremoto di magnitudo 2,0 è stato registrato la scorsa notte intorno all'1,30 ad Agnano, nel comune di Pozzuoli, al confine con Napoli. La profondità dell'evento è stata di circa 1 chilometro, per questo la scossa è stata avvertita dalla popolazione con scambi di informazioni girate anche via Fa

Mercato invernale - più abbagli che colpi Negli ultimi 15 anni : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Acciaierie Valbruna beffate Negli ultimi secondi : La cronaca Squadre al completo, per nulla arrugginite dalla pausa natalizia e ben determinate a fare risultato. L'intensità proposta dalle atlete è stata veramente notevole, ben mediata dalle due ...

Rivaldo : 'Barcellona - la Masia ha deluso Negli ultimi anni ma il club deve continuare a puntare su di loro' : Tradizione, valori, identità che ne hanno fatto un modello virtuoso in tutto il mondo e ha permesso di sfornare una quantità di talenti impressionante, in grado poi di raccogliere fortune tra i ...

Cannabis : Negli ultimi anni è diventata più potente - più cara - ma anche più "pericolosa" : In 10 anni il contenuto di Thc nella Cannabis è aumentato. Un cambiamento che ha portato prodotti più potenti, ma che potrebbero causare più danni

Cannabis : Negli ultimi anni è diventata più potente - più cara - ma anche più “pericolosa” : (foto: CasarsaGuru/Getty Images) Se l’erba del vicino è sempre più verde, l’erba (psicoattiva) europea pare essere invece sempre più potente. Secondo un recente studio dei ricercatori dell’Università di Bath e del King’s College di Londra in dieci anni la Cannabis in Europa è cambiata: il contenuto di tetraidrocannabidiolo (Thc) è aumentato, rendendo i prodotti più potenti e qualitativamente migliori per chi ricerca i suoi effetti ...

L'influenza ha messo a letto 1 - 2 milioni di italiani - 225 mila Negli ultimi giorni : Continua a crescere il numero delle persone colpite da sindrome influenzale, sebbene in modo più graduale rispetto alla scorsa stagione. Il livello di incidenza in Italia è pari a 3,7 casi per mille assistiti. Colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni, per i quali si osserva un’incidenza pari a 11,1 casi per mille assistiti. Secondo i dati riportati nel bollettino ...

L'influenza ha messo a letto 1 - 2 milioni di italiani - 225 mila Negli ultimi giorni : Continua a crescere il numero delle persone colpite da sindrome influenzale, sebbene in modo più graduale rispetto alla scorsa stagione. Il livello di incidenza in Italia è pari a 3,7 casi per mille ...

La classifica marcatori dei più giovani della Serie A Negli ultimi 20 anni. FOTO : A segno contro il Sassuolo per la prima volta in campionato, il centrocampista classe 1999 della Roma festeggia un gol da predestinato. negli ultimi vent'anni della Serie A non sono mancati baby ...

DIRETTA CAVESE BISCEGLIE / Streaming video e tv : fattore campo decisivo Negli ultimi precedenti - Serie C - : DIRETTA CAVESE BISCEGLIE Streaming video e tv: quote, probabili formazioni, orario e risultato live della partita per la 19giornata di Serie C, girone C.

Tennis – Match Fixing : Negli ultimi cinque anni oltre 1500 segnalazioni - il report della Tennis Integrity Unit : report Tennis Integrity Unit sul Match Fixing: dal 2013 oltre 1500 segnalazioni Dal 2013 al 2018 sono stati 1.586 gli “alert” sui tentativi di manipolazione nelle partite di Tennis e in 1.138 casi erano collegati a fini di scommesse. Come riporta Agipronews, è il dato contenuto nel report della Tennis Integrity Unit, l’ente, fondato nel 2009, che supervisiona l’integrità nel Tennis. Il report evidenzia come il ...

Migranti : Oim - 6.600 morti Negli ultimi 5 anni in Africa : ANSAmed, - ROMA, 20 DIC - La stima dei Migranti morti negli ultimi cinque anni in Africa sulle strade per raggiungere la Libia, attraverso il deserto del Sahara, il Niger e il Sudan è di 6.600 persone.

Ispra : ben 136 voragini aperte a Roma Negli ultimi 10 mesi : Roma – Si verificano fenomeni di sprofondamento in particolare a Roma dove, solo negli ultimi 10 mesi del 2018 si registrano ben 136 voragini. Sono alcuni dei risultati dell’edizione 2018 del Rapporto Ispra-SNPA ‘Qualita’ dell’Ambiente Urbano’, presentato questa mattina al Senato. Il lavoro, che analizza l’ambiente in 120 citta’ e 14 aree metropolitano, quest’anno dedica il focus alle ...

L'Amica Geniale - Ultima Puntata : Cosa succede Negli ultimi episodi di Stasera? : Stasera su Rai1 finale di stagione de L'Amica Geniale, la serie tratta dai libri di Elena Ferrante. Scopriamo le trame degli ultimi due episodi.