NBA 2019 | i risultati della notte 14 gennaio | Toronto sbanca Washington dopo due

NBA 2019 - i risultati della notte (13 gennaio). Due ottime prestazioni di Gallinari e Belinelli non bastano ai Clippers ed agli Spurs. Cadono i Celtics : Un’altra notte di basket NBA va in archivio con otto partite giocate: nessun overtime, ma tanta lotta negli incontri sui quali si sono sviluppate le ore della sera americana. Andiamo a vedere cosa è successo nelle principali arene degli Stati Uniti. Nel match del primo pomeriggio di Los Angeles, i Clippers Cadono allo Staples Center contro i Detroit Pistons per 104-109. Pur con i suoi 23 punti, Danilo Gallinari si vede vanificare lo sforzo ...

NBA 2019 - i risultati della notte (12 Gennaio) : tutto facile per Golden State e Houston. Doncic trascina ancora Dallas : Sono nove le partite della notte NBA. tutto davvero molto facile per i Golden State Warriors che demoliscono 146-109 i Chicago Bulls in una partita che era già finita al termine del primo quarto, chiuso dai campioni in carica con un parziale a loro favore di 43-17. Klay Thompson segna 30 punti, Steph Curry ne mette 28 (8 assist) e poi Kevin Durant ce ne aggiunge altri 22, mentre in casa Chicago l’unico a salvarsi è Zach LaVine, che mette a ...

Pronostici NBA 12-01-2019 : Philadelphia 76ers – Atlanta Hawks 12. Gen 2019, 01:00Al Wells Fargo Center di Philadelphia abbiamo due squadre che si trovano in situazioni completamente opposte: i padroni di casa stanno infatti giocando una stagione a dir poco straordinaria, forse la migliore degli ultimi anni, mentre ad Atlanta la situazione inizia ad essere davvero tragica, visto che all’orizzonte ci sono anni di tanking. 12 le vittorie degli Hawks, per un ...

NBA All-Star Game 2019 – Seconda settimana di voti : resistono Doncic e Rose - ecco le scelte dei fan [FOTO] : L’NBA ha aggiornato i voti dei fan in vista dell’All-Star Game dopo la Seconda settimana di votazioni: LeBron James e Antetokunmpo ancora in testa, resistono Doncic e Rose Come ogni giovedì, l’NBA ha pubblicato un aggiornamento sulle votazioni in vista del prossimo All-Star Game. I fan sono stati chiamati ad esprimere la loro preferenza per regalare un pass per la ‘Notte delle stelle’ ai propri beniamini. ...

NBA 2019 - i risultati della notte (11 Gennaio) : Belinelli protagonista nello show di San Antonio-OKC - Gallinari sconfitto a Denver : Sono quattro le partite della notte NBA. Sfida incredibile all’AT&T di San Antonio dove gli Spurs hanno sconfitto con il roboante punteggio di 154-147 gli Oklahoma City Thunder dopo due tempi supplementari. Padroni di casa trascinati da un LaMarcus Aldridge da 56 punti, suo nuovo career high, mentre dall’altra parte non è bastata la pazzesca tripla doppia di Russell Westbrook, che ha messo a referto 24 punti, 24 assist e 13 ...

NBA China Games 2019 : Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets le franchigie scelte : Nba China Games 2019 – Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets voleranno in terra cinese nel prossimo ottobre per diffondere il marchio NBA La National Basketball Association (NBA) ha annunciato che gli Nba China Games 2019 Presentati da Vivo saranno due partite di preseason tra i Los Angeles Lakers e i Brooklyn Nets. I Lakers ed i Nets giocheranno giovedì 10 ottobre a Shanghai, e successivamente sabato 12 ottobre a Shenzhen. Per i ...

NBA 2019 - i risultati della notte (9 gennaio) : Clippers e Warriors vincono ancora - successi anche per Denver e Toronto : Poche sorprese nelle otto partite in programma in questa notte NBA. Il risultato più inatteso è la sconfitta di Oklahoma City contro Minnesota, mentre per Los Angeles Clippers e Golden State Warriors arrivano due comode vittorie, rispettivamente contro Charlotte e New York. successi anche per Denver, che supera Miami e mantiene la testa ad Ovest, e per Toronto, in casa contro Atlanta. Affermazioni importanti in chiave lotta playoff ad Est per ...

NBA 2019 - i risultati della notte (8 Gennaio) : Houston e San Antonio continuano a vincere - Milwaukee sempre più leader ad Est : Nottata ricca di incontri, ben otto, per quanto riguarda la stagione regolare della NBA. Siamo ormai giunti a metà stagione e la situazione si sta sempre più delineando nelle due Conference. Il match più importante ad Ovest è stato, senza alcun dubbio, quello del Toyota Center di Houston, con i Rockets (23-16) che ospitavano la prima della classe nella Western Conference, i Denver Nuggets (26-12). James Harden ha messo in scena l’ennesimo ...

La settimana NBA del 08-01-2019 : Le porte girevoli del roster e del quintetto dei Raptors, la rotazione continua degli uomini sul parquet e in panchina, non cambiano la sostanza nella marcia dei canadesi: Toronto continua a vincere, restando la miglior squadra dell’NBA per record e numero di successi conquistati. L’ultimo è arrivato contro Indiana, cliente scomodo che a Est continua a confermarsi più costante nei risultati rispetto alle più quotate Philadelphia e Boston. Ai ...

L’NBA torna in Cina : Lakers e Nets giocheranno una parte della preseason 2019 nel continente asiatico : Los Angeles Lakaers e Brooklyn Nets giocheranno una serie di partite della loro preseason 2019 in Cina per gli ‘NBA China Games’ L’NBA cerca di rinsaldare il suo legame con il mercato cinese e per riuscirci, stando alle parole del reporter di ESPN Fang Yuan, Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets giocheranno una parte delle gare della loro preseason 2019 in Asia. Le due squadre parteciperanno agli NBA China Games e si ...

NBA 2019 - i risultati della notte (7 Gennaio) : successo per i Clippers di Gallinari - Minnesota vince e licenzia Thibodeau : Sono sette le partite della notte NBA. Vincono i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, che si impongono 106-96 contro gli Orlando Magic. Inizio di partita difficile per i californiani, che si sono trovati sotto di dieci punti alla prima sirena, per poi completare brillantemente la rimonta nei restanti tre quarti. Serata difficile al tiro per Gallinari, che mette a referto 13 punti (anche 5 rimbalzi e 2 assist) con 2/10 da tre punti e 5/15 ...

NBA 2019 - i risultati della notte (6 gennaio) : Toronto sbanca Milwaukee - vittorie per San Antonio - Golden State e Denver : Tante emozioni nelle otto sfide in programma in questa notte NBA. Toronto supera Milwaukee nella partita più attesa, mentre torna al successo Golden State che si impone a Sacramento grazie ad un trascinante Steph Curry. vittorie convincenti per Denver, Philadelphia e per i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, rispettivamente contro Charlotte, Dallas e Memphis. Si ferma invece contro Portland la striscia di risultati positivi degli Houston ...