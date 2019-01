Nathaly Caldonazzo | «Sfera Ebbasta e i Ferragnez fanno male ai nostri figli»

Nathaly Caldonazzo/ 'Devo molto a Valeria Marini. Massimo Troisi? All'inizio non mi piaceva' - Vieni da me - : Nathaly Caldonazzo sfoglia l'album di famiglia a Vieni da me e ricorda il gesto che Valeria Marini ha fatto per lei e l'amore con Massimo Troisi.