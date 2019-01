Napoli | lei lo lascia | lui la picchia e la perseguita | arrestato un 29enne

Blastingnews

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Una notizia alquanto sconcertante si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di, esattamente nel noto comune di Giugliano, dove una ragazza di appena ventidue anni è stata vittima di violenze e maltrattamenti da parte del proprio compagno. Secondo quanto si apprende dai media locali, in particolare dal sito Teleclubitalia.it, infatti, in più di una occasione l'uomo ventinovenne avrebbeto la sua donna mandandola in ospedale. Probabilmente l'amore da parte di quest'ultima era troppo, e per ben tre volte la ragazza aveva deciso di non andare a denunciare le violenze alle forze dell'ordine. Ad ogni ricovero in pronto soccorso, la ragazza ai medici diceva di non volerlo denunciare in quanto l'uomo le prometteva che quella sarebbe stata 'l'ultima volta'.ta e maltrattata dal proprio uomo Ad aggravare ancor di più la situazione, il fatto che la donna ...