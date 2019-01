Napoli | il legale | Koulibaly dal giudice per il ricorso | vuole spiegarsi

Napoli - rogo illegale di immondizia : cinque arresti - c'è anche un 16enne : Gli agenti della Polizia di Stato dell'Ufficio di Prevenzione Generale ieri pomeriggio hanno arrestato Salvatore Palumbo, napoletano di 50 anni, Nunzio Carbone, 55enne, Luigi e Michele Carbone, ...

Ultra - il legale dei tifosi del Napoli : potrebbero essere 40 gli indagati : potrebbero essere alcune decine, 'trenta, quaranta', le persone indagate a Napoli per la morte dell'ultrà del Varese Daniele Belardinelli fuori da San Siro la sera del 26 dicembre scorso. Lo ha detto ...

Tifoso interista morto - 4 supporter del Napoli interrogati. Legale : “Automobile sequestrata non coinvolta nell’incidente” : È in corso, negli uffici della Questura di Napoli, l’interrogatorio di quattro dei cinque tifosi partenopei che erano a bordo della Volvo V40 ritenuta dagli inquirenti milanesi coinvolta nell’investimento e nella successiva morte dell’ultrà del Varese gemellato con gli ultrà dell’Inter, Daniele Belardinelli, durante gli scontri che hanno preceduto Inter-Napoli il 26 dicembre. Tra le persone che erano presenti nella station wagon nera figurerebbe ...

Scontri Inter-Napoli - interrogato il capo ultras nerazzurro arrestato : le parole del suo legale : Marco Piovella è stato sottoposto ad interrogatorio di garanzia, avvalendosi della facoltà di non rispondere in merito all’aggressione E’ terminato l’interrogatorio di garanzia di Marco Piovella, il capo della curva nerazzurra arrestato lo scorso 31 dicembre in seguito all’inchiesta sugli Scontri avvenuti a Santo Stefano prima della partita Inter-Napoli. Uscendo dall’Aula, il suo legale, Mirko Perlino, ha ...

Legale Napoli : 'partita a rischio - gestita male' : "Inter-Napoli era una partita ad alto rischio per una serie di ragioni, ma è stata gestita male da molti protagonisti e l'impianto di San Siro ha dimostrato anche l'infiltrazione di tifosi di altre ...

Inter-Napoli - la richiesta del legale Pisani : “la partita va annullata - stiamo studiando anche il comportamento dell’arbitro” : L’avvocato Angelo Pisani non ha dubbi: tutto pronto per chiedere l’annullamento di Inter-Napoli “La prossima iniziativa è quella di coinvolgere alla base delle azioni legali che stiamo studiando anche il comportamento dell’arbitro e del controllore di gara“. Sono le parole dell’avvocato Angelo Pisani riguardo alla sfida di ieri sera a San Siro tra Inter e Napoli. “Alla luce delle dichiarazioni di ...

Furto in uno studio legale a Napoli : fermati due cittadini georgiani : Per il Furto, avvenuto all'interno di uno studio legale di via Chiatamone, a Napoli, gli agenti della questura hanno sottoposto a fermo due cittadini georgiani Il Furto è avvenuto lo scorso mese di ...

La vicenda delle sorelle Napoli - il legale : Uno stillicidio di veleni - pronte due querele : 'Trovo veramente inquietante questo stillicidio di veline, di anonimi con l'obiettivo di delegittimare le mie assistite attraverso documento solo parziali che riguardano il padre, morto nel 2006. Mi ...

Mafia : legale sorelle Napoli - inquietante stillicidio veleni e anonimi - pronte due querele (2) : (AdnKronos) - Le sorelle Napoli sono proprietarie di un'azienda agricola con oltre 70 ettari di terreno tra Corleone e Mezzojuso dove coltivano cereali e foraggio. Irene, Gioacchina e Marianna Napoli dopo la morte del padre, dicono di aver subito minacce e intimidazioni mafiose per costringerle a ce

Mafia : legale sorelle Napoli - inquietante stillicidio veleni e anonimi - pronte due querele (3) : (AdnKronos) - "Chi ha tirato fuori questi atti? - dice l'avvocato Giorgio Bisagna - E chi li ha messi a disposizione? Perché emergono in questo momento quando si alza il livello? Non dimentichiamo i personaggi che sono stati tirati in ballo". "Noi non ci fermeremo mai, continuiamo nella nostra batta

Mafia : legale sorelle Napoli - è partita la macchina del fango : Palermo, 18 dic. (AdnKronos) - "Puntualmente, dopo le coraggiose denunce delle mie assistite, le sorelle Anna, Gioacchina e Irene Napoli, che hanno messo allo scoperto il dramma fatto di vessazioni e ingiustizie subite nel corso degli anni è partita, inesorabile, la macchina del fango". E' quanto de