Mozzarella contaminata di Caserta La frase di Gassmann in un film fa

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Nelle sale da appena quattro giorni, ildel regista Massimiliano Bruno "Non ci resta che il crimine" - un cast importante con Alessandro Gassman, Gianmarco Tognazzi e Marco Giallini - ha già provocato polemiche e prese di posizione per unain cui si parla della "di".Spettatori perplessi nel capoluogo della Reggia all'uscita dai cinema, e ovviamente anche il Consorzio di Tutela delladi bufala campana Dop è intervenuto a difesa dei produttori, dopo aver ricevuto segnalazioni da soci e normali cittadini. È Gassman, da pochi giorni cittadino onorario di Napoli, a pronunciare la, "non ci resta che vendere ladi"."Una battuta che rappresenta un falso storico e un'offesa inaccettabile a un intero territorio" la definisce in una nota il presidente del Consorzio Domenico Raimondo, ...