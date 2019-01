Morto il sindaco di Danzica accoltellato al concerto di beneficenza 

Morto Pawel Adamowicz - il sindaco di Danzica che diceva : «Un porto sia sempre aperto per chi arriva dal mare» : Ucciso a 53 anni a colpi di pugnale. Gli inizi con Solidarnosc e le politiche per la libertà e l’accoglienza

Morto Pawel Adamowicz - il sindaco di Danzica accoltellato a un evento di beneficenza : Pawel Adamowicz , sindaco 53enne della città di Danzica , in Polonia, è Morto in ospedale. Era stato accoltellato domenica durante un evento di beneficenza . Ha sempre avuto posizioni progressiste, a sostegno dei diritti delle minoranze e della comunità lgbt, ed era diventato uno dei volti più noti del movimento dei sindaci polacchi che si oppone all'autoritarismo della destra euroscettica.Continua a leggere

Polonia - è Morto Pawel Adamowicz il sindaco di Danzica accoltellato sul palco : In attesa di conoscere dagli investigatori che cosa sia davvero successo e quali siano le ragioni di questo folle gesto, tutti noi dobbiamo riflettere su cosa accade alla politica quando prevale un ...

Morto il sindaco di Danzica accoltellato durante un evento di beneficenza : Un uomo di 27 anni, con precedenti, è riuscito a salire sul palco e a ferire Pawel Adamowicz, Morto poi in ospedale

È Morto Pawel Adamowicz - il sindaco di Danzica : era stato accoltellato domenica durante un evento di beneficenza : Pawel Adamowicz, sindaco della città di Danzica, in Polonia, è morto lunedì in ospedale. Era stato accoltellato domenica sera durante un evento di beneficenza ed era in condizioni gravi: era stato aggredito da un 27enne da poco uscito di prigione, che aveva