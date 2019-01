Missione cinese sul lato nascosto della Luna | ecco il primo VIDEO dell’allunaggio

Il lato oscuro della Luna a 360 gradi nelle nuove immagini dalla Missione cinese : La Cina ha trasmesso nuove immagini dal lato oscuro della Luna. Le foto e i video sono stati diffusi dall'emittente nazionale Cctv e mostrano il rover Yutu 2 e il lander Chang'e 4 che l'ha trasportata,...

Lato nascosto della Luna - nuove immagini dalla Missione cinese - VIDEO : ANSA, - La Cina ha trasmesso nuove immagini dal Lato nascosto della Luna. Le foto e i VIDEO sono stati diffusi dall'emittente nazionale Cctv e mostrano il rover Yutu 2 e il lander Chang'e 4 che l'ha ...

La Missione spaziale cinese e quella americana sono un gran spettacolo rock : Pare che i Pink Floyd pensassero più ai complicati dilemmi filosofici del controllo razionale delle sfide dell’animo (il denaro, la morte, il tempo, la follia) che all’astronomia quando, nel 1973, titolarono Dark side of the Moon, il loro ottavo e forse più significativo concept album. A distanza

Spazio - Chang’e-4 sul “lato oscuro” della Luna : ecco cosa potrà svelare la Missione cinese che sta scrivendo la storia : La Cina ha fatto atterrare con successo la sonda Chang’e-4 sulla faccia nascosta della Luna, nel primo tentativo di un atterraggio simile, per quello che è un importante traguardo nell’esplorazione spaziale. Ci sono state numerose missioni verso la Luna negli ultimi anni, ma la grande maggioranza è stata in orbita o di sorvolo. La sonda Chang’e-4, invece, si è posata sulla superficie Lunare alle 3:26 (ora italiana) nel bacino Polo Sud-Aitken ...

Sono 20 i giochi presi in esame dalla ComMissione Etica cinese ma nessuno è stato ancora bannato : Di recente il governo cinese ha creato una speciale Commissione Etica per i videogiochi online al fine di salvaguardare i più giovani dal preoccupante fenomeno della dipendenza da Internet. Sono stati presi in esame circa 20 giochi ma al momento non è stato applicato nessun ban o censura.Come riporta THE ESPORTS OBSERVER, dei 20 titoli presi in esame 11 saranno portati ad un livello etico accettabile per il paese (ovvero censurati) mentre la ...

È partita la Missione spaziale cinese per studiare il lato oscuro della Luna : La missione spaziale cinese Chang’e 4 è partita verso la Luna nella sera di venerdì, quando in Italia erano le 19.23. Lo scopo della missione è portare un rover sulla faccia della Luna che dalla Terra non si vede, il

Countdown per Chang’e 4 - la Missione cinese che esplorerà il lato nascosto della Luna : Mancano poche ore al lancio della missione Chang’e 4, parte del programma cinese di esplorazione della Luna pianificata per il 2018 che prevede un orbiter, un lander e un rover per l’esplorazione del lato nascosto del nostro satellite. Il lancio è programmato tra le 02:15 e le 02:34 del mattino di domani ora locale (tra le 19:5 e le 19:34 di oggi in Italia), dal centro di Xichang, nella provincia del Sichuan: l’alLunaggio è ...