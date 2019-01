Mine antiuomo in Yemen | la denuncia di Medici senza frontiere

ilfogliettone

(Di martedì 15 gennaio 2019) Per impedire l'avanzata delle truppe di terra sostenute dalla coalizione guidata dall'Arabia saudita e dagli Emirati, in guerra contro le truppe di Ansar Allah, nel sud-ovest dellosono state sparse migliaia die altri ordigni esplosivi improvvisati sulle strade e nei campi, che metteranno in pericolo la vita delle persone per decenni. Le prime vittime di questa minaccia nascosta sono i civili: uccisi, amputati, mutilati a vita.(MSF), che all'ospedale nella città di Mocha cura i pazienti di guerra o feriti dalle- un terzo dei quali sono bambini - chiede alle autorità e alle organizzazioni specializzate di accelerare lo sminamento delle aree civili per ridurre il numero di persone uccise o ferite dagli ordigni esplosivi. "Le organizzazioni specializzate per lo sminamento e le autorità devono intensificare i loro sforzi nella regione al fine di ...