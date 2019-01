Milano | marocchino investe un agente Il collega spara all' auto

ilgiornale

(Di lunedì 14 gennaio 2019)come il far west questo primo pomeriggio. Due marocchini, infatti, hanno investito unnel tentativo di fuggire da un controllo in zona Lorenteggio a.Il fatto è accaduto alle 13 in via Pietro Colla. Due agenti del nucleo investigativo del commissariato Lorenteggio, in abiti borghesi, stavano effettuando un controllo sullo spaccio di droga quando si sono imbattuti in due nordafricani che li hanno insospettiti. Da qui è scattato il controllo. Poco gradito, però, ai due marocchini.I sospetti - alla fine della fiera - sono stati fondati perché addosso gli hanno trovato un paio di grammi di cocaina. E qui è iniziata la fuga. Dopo la scoperta, uno dei due ha cercato di fare il furbo e si è divincolato, è corso nella sua, ha ingranato la retromarcia e ha preso la direzione opposta. Ma nel farlo si è scontrato con lo sportello aperto di un'in sosta. Così il ...