Migranti | Conte incontra i sindaci | ' Legge chiara ma ne miglioreremo l' applicazione'

Migranti - Conte : "Numeri continuano a gratificarci su bontà nostra linea" : Agenzia Vista, Roma, 14 gennaio 2019 Migranti, Conte: 'Crollati sbarchi dell'80%, direzione politica sta dando suoi frutti' 'Crollati sbarchi dell'80%, direzione politica sta dando suoi frutti'. Queste le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Effetto Battisti sui Migranti. Il successo sul latitante disinnesca i due incontri separati di Salvini e Conte con Avramopoulos : Effetto Battisti sul governo. La grancassa dell'arresto e dell'estradizione del latitante in Italia avvicina come non mai Lega e Movimento 5 stelle. Smussati gli angoli, spuntate le spine, come non mai in un qualsiasi lunedì di gennaio gialli e verdi marciano a braccetto. Con gli esponenti stellati che marcano a vista il leader della Lega, Alfonso Bonafede a condividerne la photo-opportunity all'arrivo dell'aereo del terrorista, e ...

Conte in Niger e Ciad : in missione per dimuire le partenze dei Migranti : missione in Niger e Ciad, domani e mercoledì, per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che diventa il primo capo di un governo italiano a visitare i due Paesi africani, fondamentali per gli ...

«Linea comune sui Migranti o l'edificio europeo rischia di crollare» : Conte lancia la sfida : Sulla questione migranti, l'Italia «è un Paese serio». Ma «non è Alice nel paese delle meraviglie: se l'Europa non risponde, il castello europeo rischia di crollare». È un fronte compatto quello che ...

Migranti - la Cei attacca i politici : "Scaricate il malcontento degli italiani su di loro" : "I Migranti sono diventati l'obiettivo su cui scaricare il malcontento sociale degli italiani". È questa l'accusa che, come riporta l'agenzia AdnKronos, il presidente della Cei, Gualtiero Bassetti, lancia nella prolusione d'apertura ai lavori del consiglio permanente. "Mentre sul migrante e sulla persona fragile stentiamo perfino a confrontarci con serenità, pronti come siamo a scaricare su di loro un malcontento sociale che, come sostiene Papa ...

Migranti - Salvini : “Avramopulos? A parole tutto bene - ora i fatti”. Conte : “Siamo seri - avanti con rigore e reciprocità” : “Sono soddisfatto delle parole, ora aspettiamo i fatti, io gli ho messo in mano un elenco di 670 persone già ricollocabili dall’Italia da oggi pomeriggio. Il 2019, finora, è il primo anno e unico dove ci sono stati più espulsioni che arrivi”. Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini in conferenza a Palazzo Chigi parlando dell’incontro con il commissario Ue Dimitri Avramopoulos. “Se si vuole sostenere l’Italia – ha ...

Migranti : Conte (Treviso) - 'naufragata la linea dei sindaci dissidenti' : Treviso, 14 mag. (AdnKronos) - "Questa mattina, con Antonio Decaro (presidente Anci e sindaco di Bari), Enzo Bianco (ex sindaco di Catania e presidente consiglio nazionale Anci), Umberto Di Primio (sindaco di Chieti), Matteo Biffoni (sindaco di Prato), Chiara Appendino (sindaco di Torino), Roberto P

