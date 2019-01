Michela Pascali | poliziotta lesbica a capo del Silp Cgil | Italia arretrata sui

huffingtonpost

(Di lunedì 14 gennaio 2019)risponde scusandosi. "Non è facile trovare il mio telefono libero, sono giorni un po' convulsi", dice in un soffio. La sua elezione nella segreteria nazionale del, uno dei più numerosi sindacati della polizia, ha sollevato un "clamore frastornante e inaspettato". Così lo ha definito in un post su Facebook che somiglia a una dichiarazione di intenti. Sin dal titolo, la domanda: "È ancora una notizia ma presto non lo sarà più?".Quarantasei anni tra qualche giorno, nata a Lecce - "orgogliosamente salentina", sorride - assistente tecnicoalla Questura di Firenza,è la primaai vertici di un sindacato delle forze di polizia. "L'obiettivo del nostro sindacato è tutelare la dignità di tutti i lavoratori della polizia di Stato - spiega ad HuffPost - è chiaro, sono ...