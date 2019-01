Mia Martini | Minuetto immortale

gqitalia

(Di lunedì 14 gennaio 2019) “Le mie mani non si stancano mai di sentir che ancora mio tu sei e ci accoglie già, tra le bianche rocce, il mare e poi...” Dice così il singolo in assoluto più venduto di Mia. Non lo ricordate? Certo, la canzone in realtà non è uscita con questo testo. Non prima del 2003, per essere precisi, e in quel caso aveva come titolo Salvami. Proviamo con quest’altro verso invece: “E vieni a casa mia, quando vuoi, nelle notti più che mai. Dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi.” Vi suona più familiare vero?, la genesi La musica, rivisitazione in chiave moderna di un, la scrive Dario Baldan Bembo, che nel ‘72 le ha già regalato la popolarità con Piccolo uomo. Di Baldan Bembo sentiremo molto parlare anche nell’82, quando canterà L’amico è. L’autore del testo di Salvami invece è Luigi Albertelli e se magari, così su due piedi, non vi dice nulla, sappiate che si è ...