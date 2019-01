Mazda CX-5 2019 | più lusso e tecnologia per il SUV giapponese FOTO e PREZZO

sportfair

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Il SUV della Casa di Hiroshima guadagna i due nuovi allestimenti Executive e Signature e arricchisce la propria dotazione con interessanti novità tecnologichelancia in Italia la rinnovata CX-5che si distingue dal modello precedente per l’aggiunta di due nuovi allestimenti, Executive e Signature, e per un aggiornamento di prodotto che ha incrementato il livello tecnologico e le dotazioni della vettura.La versione Executive, che si colloca a metà della gamma, rende ancora più appetibile la CX-5 rivolgendosi a quei clienti che non vogliono rinunciare ai dettagli estetici e al comfort. Questo allestimento presenta infatti dotazioni di livello superiore come cerchi in lega da 19“, Active Driving Display a colori con sistema riconoscimento dei segnali stradali (TSR), Monitor 360°, Sistema di frenata di emergenza in città anche posteriore (Rear SCBS) e Sistema rilevazione ...