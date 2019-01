May - ora più probabile Gb non lasci l'Ue : ANSA, - ROMA, 14 GEN - Se il Parlamento non approverà il piano concordato con Bruxelles è probabile che la Brexit non si farà affatto perche' i parlamentari britannici sono adesso più propensi a ...

Theresa May barcolla ancora sulla Brexit. Passa emendamento che impone piano B : Sconfitta immediata del Governo di Theresa May alla riapertura del dibattito ai Comuni sull'accordo sulla Brexit: la Camera ha approvato con 308 sì e 297 no un emendamento promosso dal deputato Tory ribelle Dominic Grieve che impone all'esecutivo, in caso di bocciatura della ratifica, di ripresentarsi in Parlamento "entro 3 giorni lavorativi" per presentare altre proposte alternative a un 'no deal'. E poi di far votare Westminster entro ...

Eddie RedMayne non vede l’ora del ritorno di The Hills : Idem The post Eddie Redmayne non vede l’ora del ritorno di The Hills appeared first on News Mtv Italia.

Diretta/ Mayweather vs Nasukawa streaming video e tv - boxe : bisogna aspettare un'altra ora... : Diretta Mayweather vs Nasukawa info streaming video e tv: grande match esibizione a Saitama tra il campione di boxe e l'emergente talento della kickboxing.

Brexit - Theresa May ora contro la Ue minaccia di mandare all’aria l’accordo : La richiesta di aiuto, i toni concilianti, i sorrisi d’intesa sono durati poche ore. Non hanno funzionato. La premier britannica Theresa May è così passata alle minacce, anzi alla più...

Londra - May supera la sfida interna : «Fatemi finire la Brexit» | Che succede ora? : La premier britannica sconfigge «congiurati» - 200 voti a favore, 117 contro -, ma è costretta a promettere che non si ricandiderà. E se l’intesa con l’Ue venisse bocciata, sarebbe concreta l’ipotesi di un no deal

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. Brexit : mozione di sfiducia dei Tory contro Theresa May - 12 dicembre 2018 - : Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora. Brexit: mozione di sfiducia dei Tory contro Theresa May. Attentato a Strasburgo , 12 dicembre 2018,

Cosa farà ora Theresa May : Il rinvio del voto su Brexit al Parlamento britannico l'ha messa in una posizione scomoda, da cui sarà difficile uscire

Caos Brexit - May rinvia il voto in Parlamento. Obiettivo : trattare ancora con Bruxelles : L'annuncio della premier britannica: "L'accordo sarebbe respinto con un margine significativo". Il voto era inizialmente in programma per domani sera. Tusk convoca il vertice per giovedì: "Non rinegoziamo accordo, ma pronti a facilitare la ratifica di Londra".Continua a leggere

Brexit - May annuncia il rinvio del voto per trattare ancora con Bruxelles : Intanto l'Unione europea non è disponibile a una rinegoziazione dell'accordo raggiunto tra Londra e i Ventisette

Theresa May : "Con il no all'accordo sulla Brexit ci troveremmo in acque inesplorate" : Se il Parlamento britannico dovesse bocciare l'accordo sulla Brexit il Regno Unito rischierebbe di trovarsi "in acque inesplorate". Lo ha sostenuto Theresa May in un'intervista al Mail on Sunday, in vista del voto dell'11 dicembre a Westminster. Un no del Parlamento, ha sottolineato la premier britannica "significherebbe una grave incertezza per la nazione con un rischio molto reale che non ci sia la Brexit", ha sottolineato.La stampa britannica ...

Sandro Mayer - Eleonora Daniele si commuove durante la puntata di 'Storie Italiane' : Oggi lunedì 3 dicembre all'interno della trasmissione 'Storie Italiane' di Eleonora Daniele in onda su Rai 2, è stato dedicato uno spazio importante al ricordo del giornalista Sandro Mayer, direttore di 'Di Più Tv'. La presentatrice nel corso della puntata ha avuto un momento di commozione in quanto ha spiegato di essere molto legata all'opinionista di 'Ballando Con Le Stelle' che le ha dato consigli fondamentali nel corso della sua carriera di ...