Maxi tamponamento per il ghiaccio in Valsugana : coinvolti 50 veicoli - Croce Rossa allestisce tendopoli : L'incidente sulla statale 47, in Trentino, attualmente chiusa in entrambe le direzioni: decine i feriti, cinque più gravi trasportati all'ospedale del capoluogo

Cinghiali in autostrada - incidente a catena sull'A1/ Milano - 1 morto e 10 feriti : Maxitamponamento e code : incidente in A1 per attraversata Cinghiali in autostrada: un morto e 10 feriti, di cui 5 minorenni. Ultime notizie, soccorsi dopo tamponamento e lunghe code

Incidente Agrate : Maxi tamponamento e caos/ Autostrada A4 chiusa - 15 km di coda : disagi in tre provincie : Incidente Agrate: maxi tamponamento e caos. Autostrada A4 chiusa, 15 km di coda: disagi in tre provincie e numerosi rallentamenti

Maxi tamponamento sulla Siena-Bettolle : 25 vetture coinvolte - almeno 8 feriti : Un Maxi tamponamento ha coinvolto 25 vetture nella mattinata di oggi, giovedì 22 novembre, sulla strada statale 715 tra Siena e Bettolle nella carreggiata in direzione Siena al chilometro 4,000. Alemno 8 feriti, di cui tre in codice rosso, che tuttavia non sarebbero in pericolo di vita. Forti disagi alla circolazione con code e traffico.Continua a leggere