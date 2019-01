Marotta | «Rinnovo Icardi | nessun caso I tifosi stiano tranquilli»

Inter - Marotta si sbilancia sul rinnovo dell’attaccante Icardi : ”Ho detto ai tifosi di stare tranquilli. Non c’è un caso Icardi, sono dinamiche tipiche in una società di calcio, soprattutto quando c’è l’approssimarsi delle scadenze contrattuali”. Sono le dichiarazioni rilasciate dall’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta in un’Intervista alla Domenica Sportiva, l’ex dirigente della Juventus sembra tranquillo in relazione al rinnovo ...

Inter - Marotta ai tifosi : 'Il rinnovo di Icardi non è un caso' : 'Ho detto ai tifosi di stare tranquilli. Non c'è un caso Icardi, sono dinamiche tipiche in una società di calcio, soprattutto quando c'è l'approssimarsi delle scadenze contrattuali'. L'amministratore ...

Inter - Marotta smentisce Wanda Nara : “il rinnovo di Icardi? Ecco cosa dico” : Marotta e Wanda Nara non sono ancora sulla stessa lunghezza d’onda in merito al rinnovo di Mauro Icardi con l’Inter Inter, Marotta e Wanda Nara la pensano in maniera diametralmente opposta in merito al rinnovo di Mauro Icardi. Secondo la compagna del centravanti nerazzurro, vi è qualche problema nel trovare un accordo col club, Marotta invece smentisce tale versione ai microfoni di Rai Sport: “Bisogna stare tranquilli, ...

Marotta e Zhang rassicurano i tifosi dell'Inter sul rinnovo di Icardi : Beppe Marotta, l'uomo chiamato al difficile compito di riportare il club nerazzurro tra i grandi d'Italia e d'Europa, ha pronunciato ai microfoni di Sky Sport poche quanto eloquenti parole al termine ...

Rinnovo Icardi – Vertice nella sede del club - parla Marotta : “se i tifosi devono preoccuparsi? Ecco cosa dico” : Le parole di Marotta sul Rinnovo di Icardi dopo l’incontro con Ausilio e Zhang nella sede dell’Inter Il Rinnovo di Icardi con l’Inter è uno degli argomenti più chiacchierati del mondo del calcio. Oggi nella sede della squadra nerazzurra si è tenuto un incontro tra i vertici della società, al termine del quale Marotta ha fatto il punto sulla situazione: “non ho niente da dire, parleremo nella prossima settimana. I tifosi ...

Calcio Inter - Marotta : Rinnovo Icardi? Tifosi possono stare tranquilli : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Rinnovo Icardi - Marotta e Zhang provano a gettare acqua sul fuoco : Rinnovo Icardi – Sono giorni di tensione in casa Inter. Soprattutto nella giornata odierna sta tenendo banco la questione relativa al Rinnovo di Mauro Icardi. Una situazione che si sta facendo sempre più complicata per via delle dichiarazioni di fuoco di ieri da parte di Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante argentino, seguite oggi da […] L'articolo Rinnovo Icardi, Marotta e Zhang provano a gettare acqua sul fuoco ...

Inter - fissato incontro Marotta-Icardi : nuova offerta di rinnovo : Settimana prossima si entra nel vivo per quanto riguarda il rinnovo di Mauro Icardi . Come scrive la Gazzetta della Sport , Beppe Marotta e l'entourage del capitano dell' Inter si siederanno a un tavolo per trattare il prolungamento: pronti 7 milioni di euro a stagione, bonus compresi, fino al 2023, con ingaggio ...

Calciomercato Inter - Marotta diviso tra rinnovo di Icardi e sogno Modric : Calciomercato Inter – In questi giorni in casa Inter non si fa che parlare del rinnovo di Mauro Icardi. Ma Beppe Marotta non sta pensando solamente al nuovo contratto dell’attaccante e capitano dell’Inter, ma anche di un nuovo acquisto, vale a dire di un “vecchio” nome mai passato di moda: Luka Modric. Il centrocampista croato […] L'articolo Calciomercato Inter, Marotta diviso tra rinnovo di Icardi e sogno ...

Inter - Marotta avvisa Wanda Nara : “Per il rinnovo di Icardi serve riservatezza” : Inter Marotta – Giuseppe Marotta, nuovo direttore sportivo dell’Inter al fianco di Piero Ausilio, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della cena di Natale dei neroazzurri. leggi anche —> Spalletti e l’importanza del settore giovanile L’argomento principale, ovviamente, è quello del rinnovo di Mauro Icardi. Il bomber e capitano dell’Inter sta per rinnovare con i neroazzurri, […] L'articolo ...

Dalle frecciatine al rinnovo di Icardi : Marotta studia il mercato dell’Inter - sacrifica un big e sogna Modric! : Dopo il botta e risposta con Wanda Nara, Marotta lavora al rinnovo di Mauro Icardi: il nuovo ad dell’Inter studia le mosse per il prossimo mercato “Di contratti da rivedere in una società ce ne sono tanti: di solito si fa a gennaio e anche nell’Inter sarà così”, con queste parole Beppe Marotta ha gettato acqua sul fuoco delle polemiche legate al botta e risposta dei giorni scorsi con Wanda Nara in merito al rinnovo di ...

Inter - Marotta va al mercato : rinnovo Icardi e la porta Modric : Tre partite per chiudere l'anno, 270 minuti e spiccioli prima di sedersi, discutere, firmare. In campo l'Inter punta Chievo, Napoli ed Empoli per rafforzare il terzo posto e ridurre la distanza dal ...

Rinnovo Icardi - Marotta : "Il silenzio non guasterebbe" : Il nuovo ad della parte sportiva a margine della cena di Natale nerazzurra: "Prima offerta non ritenuta congrua"

Inter - Marotta : 'Rinnovo Icardi? Pronti a incontrarci ancora. Wanda Nara? Servirebbe più silenzio' : ... che prima della cena di Natale della squadra ha risposto alle domande dei cronisti presenti: "Icardi è un giocatore fondamentale per l'economia dell'Inter, è il capitano e merita rispetto. Come ...