Mario Adinolfi contro il preservativo | «Chi fa sesso occasionale | accetta il rischio di

Mario Adinolfi contro Rocco Siffredi : “È il male - gli chiederei di cambiare mestiere. I sex toys? Non so nemmeno come sono fatti” : “Rocco Siffredi è il male. Se governassi l’Italia gli chiederei di cambiare mestiere o di non tornare in Italia. Peraltro ha dichiarato che smetteva proprio col porno. Non voglio che faccia business in Italia, fosse per me lo limiterei significativamente”. Dai microfoni de La Zanzara su Radio 24, Mario Adinolfi, leader del partito il Popolo della Famiglia, si è scagliato contro Rocco Siffredi e ha colto l’occasione lanciare il suo ...