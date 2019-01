Mara Venier | tra sorrisi e lacrime | ha intervistato Giampiero Galeazzi Guarda

Domenica In - Mara Venier trionfa e il marito massacra Barbara D'Urso : la battuta atroce : Guerra fredda. Anzi freddissima. La guerra mai finita tra Mara Venier e Barbara D'Urso. Già, perché ieri - Domenica 13 gennaio - Domenica In è andata in onda su Rai 1 senza la concorrenza di Carmelita e Domenica Live su Canale 5. Risultato? Pessimo per Mediaset: la Venier ha centrato il miglior risu

Domenica In : Mara Venier al 20% di share senza Barbara D’Urso : Mara Venier sfiora il 20% di share: quasi 3 milioni e mezzo di spettatori per Domenica In Mara Venier asfalta ancora una volta Mediaset. Domenica In ha sfiorato il 20% di share, vincendo la battaglia degli ascolti contro le Soap di Canale 5. Dopo una pausa natalizia e le puntate registrate in largo anticipo, quella del 13 gennaio è stata la prima puntata dell’anno in diretta del contenitore del dì festivo di Rai1. Come rivelano gli ascolti ...

Domenica In - Mara Venier fa il vuoto senza concorrenza : Mediast - enormi dubbi sulla scelta : Forse, accorciare Domenica Live per far posto alle soap, non è stata una scelta azzeccata. A Mediaset, infatti, si interrogano. Tutta "colpa" dei dati dello share di Domenica 13 gennaio, che hanno segnato il trionfo di Mara Venier e Domenica In su Rai 1, che senza la concorrenza di Barbara D'Urso ha

Giampiero Galeazzi torna a Domenica In. Mara Venier si commuove e abbandona lo studio : Giampiero Galeazzi e Mara Venier: il binomio vincente di tante “Domenica In” anni ’90 si è ricomposto per un giorno. Il giornalista e commentatore sportivo è tornato nello studio di ‘Domenica In”. Nell’ultima puntata del 2018 di “Domenica In”, la presenza del giornalista affaticato dai malanni dell’età aveva suscitato molto scalpore. Domenica Mara Venier ha rivoluto “bisteccone Galeazzi” per far chiarezza sulle sue ...

Giampiero Galeazzi a Mara Venier sulla sua salute : «Il diabete è il mio probelma». Poi la conduttrice si commuove e abbandona lo studio : Giampiero Galeazzi ospite a Domenica In da Mara Venier dopo la breve apparizione di qualche domenica fa. Mara ricorda in apertura la carriera di Giampiero e la loro stretta amicizia che l'ha...

Domenica in - Amadeus da Mara Venier : quella frase micidiale su Maria De Filippi : Amadeus a Domenica In parla della carriera e del suo prossimo impegno televisivo. Un programma il sabato sera su Raiuno, Ora o mai più, su cui la Rai punta molto. Durante la puntata c'è stato un ...

Mara Venier abbandona lo studio di Domenica In nell'intervista a Giampiero Galeazzi : I sentimenti, quelli veri, di Mara Venier fanno sempre capolino a Domenica In. Questa settimana le corde del cuore della conduttrice veneta sono state pizzicate da Giampiero Galeazzi, il "Bisteccone" suo compagno di tante domeniche, che è tornato in studio per un'intervista esclusiva a distanza di alcune settimane dall'ultima apparizione televisiva, avvenuta sempre nel contenitore di Rai1.Grande commozione per i due sin dalle prime ...

Domenica In : Mara Venier lascia lo studio in lacrime per Galeazzi : Mara Venier abbandona in lacrime lo studio di Domenica In per Galeazzi Un clamoroso colpo di scena alla prima puntata in diretta del 2019 di Domenica In, dopo i precedenti appuntamenti natalizi registrati in largo anticipo. Mara Venier ha lasciato lo studio. Lo ha fatto per una forte emozione provata durante l’intervista a Giampiero Galeazzi, il telecronista sportivo, conduttore, giornalista ed ex canottiere che è ritornato ospite del ...

Domenica In - torna Giampiero Galeazzi e si commuove con Mara Venier : Giampiero Galeazzi, il telecronista sportivo della Rai, personaggio molto amato dal pubblico televisivo, è tornato nello studio di Domenica In. Stavolta era seduto in poltrona, e non sulla sedia a rotelle e ha ripercorso con Mara Venier i momenti più divertenti delle vecchie trasmissioni. “Ho passato momenti difficili, oggi va meglio, in quel periodo ho sentito tantissimo l’affetto della gente” ha raccontato il giornalista, conosciuto ...

Giampiero Galeazzi si confessa : "Mara Venier mi ha cambiato la vita" : 'Un errore presentarmi a Domenica In sulla sedia a rotelle. Sui social mi hanno già fatto il funerale ma io sono ancora vivo, eh' . Giampiero Galeazzi si confessa così in un'intervista a Fuorigioco , ...