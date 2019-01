Maltempo | valanga in Alto Adige | centro biathlon evacuato

meteoweb.eu

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Proseguono copiose le nevicate in. Unaè caduta nella valle di Anterselva vicino all’albergo Wildgall. Nessuna persona è rimasta coinvolta.Per motivi precauzionali è statoildele la strada è stata interrotta. Nevica in Alta Val d’Isarco dove le corsie dell’autostrada A22 del Brennero sono parzialmente innevate.Chiuse per motivi di sicurezza alcune strade provinciali, quella che da Acereto porta a Riva di Tures, quella della Vallunga e quella che da Resia porta a Roia. Permane difficile la situazione nel vicino Tirolo austriaco, dove causa delle quantità di neve superiori alle previsioni, il livello di allarme valanghe e’ massimo. Pericolo di slavine molto elevato anche nella Zillertal, sui Tauri e nel Tirolo Orientale. Interrotte anche numerose strade e alcuni tratti ferroviari.L'articoloin ...