Maltempo | riaperta al transito la SS47 chiusa per la presenza di ghiaccio

Maltempo Sicilia - Anas : riaperta la SS117 “Centrale Sicula” : E’ stata riaperta la strada statale 117 ‘Centrale Sicula’, precedentemente chiusa a seguito delle forti nevicate. Sul tratto il transito e’ consentito con catene montate o pneumatici da neve dal km 17,250 al km 39,800, dalla localita’ di Mistretta a Nicosia in provincia di Enna. L'articolo Maltempo Sicilia, Anas: riaperta la SS117 “Centrale Sicula” sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Salaria riaperta ai tir : 30 cm neve nel Maceratese : riaperta verso le 19 anche ai mezzi pesanti la strada statale Salaria chiusa stamattina a causa delle nevicate che hanno riversato sul terreno fino a 15 centimetri di coltre nelle aree appenniniche dell’Ascolano e fino a 30 centimetri nel Maceratese, entrambe zone terremotate. Disagi per la viabilità si sono verificati anche nel Fermano dove sono stati necessari diversi interventi dei vigili del fuoco per soccorrere automobilisti in ...

Maltempo Sicilia - grandinata nel Messinese : riaperta la statale 114 : E’ stato riaperto al traffico il tratto della strada statale 114 ‘Orientale Sicula’ chiuso stamani alle auto, in entrambe le direzioni, dal km 29,600 al 29,750 nel territorio comunale di Roccalumera (Messina) a causa di una forte grandinata. Il traffico era stato deviato sulla viabilità alternativa. Al momento si registrano, comunque, rallentamenti. L'articolo Maltempo Sicilia, grandinata nel Messinese: riaperta la statale 114 ...

Maltempo - Anas : riaperta la Amalfitana a Furore dopo la caduta di massi : E’ stata riaperta al traffico – alle ore 18.15 circa – la tratta della strada statale 163 “Amalfitana” in corrispondenza del km 22,300 a Furore (Salerno), con l’istituzione del senso unico alternato, in attesa del completamento di ulteriori interventi da parte del Genio Civile: lo rende noto l’Anas. Il ripristino della transitabilita’ e la relativa istituzione del provvedimento per la circolazione ...

Maltempo : riaperta nel messinese la Ss 289 chiusa per frana : E’ stata riaperta al traffico la strada statale 289 ‘Di Cesarò’, chiusa per frana in precedenza in entrambe le direzioni, dal km 0 al km 7 all’interno dell’area comunale di Acquedolci, in provincia di Messina. La circolazione è stata ripristinata. Lo comunica Anas. L'articolo Maltempo: riaperta nel messinese la Ss 289 chiusa per frana sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : riaperta al traffico la via Appia a Latina : riaperta al traffico la statale 7 ‘Appia‘ a Latina: lo rende noto Anas. La viabilità è tornata regolare in entrambe le direzioni. In precedenza la strada era stata chiusa al traffico per la presenza di alberi pericolanti. L'articolo Maltempo: riaperta al traffico la via Appia a Latina sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Friuli Venezia Giulia : domani riaperta ai mezzi pesanti la Sr 355 : Da domani verrà riaperta anche ai mezzi pesanti la viabilità sulla Sr 355 della Val Degano, bloccata dal crollo del ponte di Comeglians, avvenuto alla fine di ottobre a causa del Maltempo. Grazie alla collaborazione tra Regione Friuli Venezia Giulia, Protezione civile regionale e Fvg Strade, lungo la strada che collega l’abitato di Comeglians a Sappada è stato realizzato a tempo di record un guado del torrente Degano che consente la ...

Maltempo Sardegna : riaperta la statale 200 nel sassarese dopo la frana : Anas ha riaperto al traffico la strada statale 200 ‘dell’Anglona’, chiusa il 29 ottobre scorso a causa di una frana all’altezza del km 29, nei pressi di Castelsardo, in provincia di Sassari. La riapertura è stata possibile grazie alla conclusione delle operazioni di disgaggio e rimozione dei massi instabili presenti sul versante. Lo comunica Anas. L'articolo Maltempo Sardegna: riaperta la statale 200 nel sassarese dopo la frana ...

Maltempo Trentino Alto Adige : riaperta la strada statale 26 per La Thuile : E’ stata riaperta la strada statale 26 a Pre’-Saint-Didier, chiusa dal primo novembre scorso per il crollo di un masso. “La Regione ha terminato le opere di messa in sicurezza e l’Anas ha disposto la riapertura”, spiega il sindaco, Riccardo Bieller. Il crollo, avvenuto al chilometro 136, era legato al Maltempo e, per raggiungere La Thuile, aveva costretto all’impiego di una viabilità alternativa lungo la ...

Maltempo Sicilia : riaperta la statale 121 ‘Catanese’ dopo l’alluvione di inizio novembre : E’ stata riaperta al traffico la strada statale 121 ‘Catanese’. Lo comunica Anas in una nota specificando che era stata chiusa dal km 204 al km 220, tra gli svincoli di Manganaro e Campofelice di Fitalia, a causa dell’esondazione dei torrenti San Leonardo, Buffa e Azirolo in seguito all’alluvione del primo fine settimana di novembre. L'articolo Maltempo Sicilia: riaperta la statale 121 ‘Catanese’ dopo ...

Maltempo Alto Adige : riaperta linea ferroviaria della Val Venosta : “La sicurezza deve avere sempre la priorità“. Con queste parole l’assessore alla mobilità, Florian Mussner, annuncia la riapertura al traffico ferroviario della linea della Val Venosta, interrotta dopo l’ondata di Maltempo di fine ottobre tra le stazioni di Naturno e Laces per il rischio di frane e smottamenti. Diverse squadre di intervento, nei giorni scorsi, sono state all’opera in numerosi punti del tracciato per ...