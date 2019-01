Maltempo Alto Adige | prime nevicate abbondanti | strade chiuse

Maltempo - forte vento in Alto Adige : copiose nevicate in Tirolo : Raffiche di vento fino ai 126 chilometri orari sui rilievi dell’Alto Adige, copiose nevicate in Tirolo che hanno messo in crisi sia il traffico aereo che quello stradale, stanno caratterizzando l’ultimo fine settimana delle festivita’ natalizie sull’arco alpino italo-austriaco. Le corsie dell’autostrada A22 del Brennero sono innevate tra Vipiteno ed il confine di Stato e il limite delle nevicate lungo la cresta di ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Bischofshofen 2019 : qualificazioni rinviate a domani per Maltempo. In gara non ci sarà il format KO : L’ultima tappa della Tournée dei 4 Trampolini 2018-2019 di Bischofshofen non parte nel migliore dei modi per il pubblico e gli organizzatori, infatti una nevicata fittissima ha costretto la direzione gara a rimandare a domani le qualificazioni previste originariamente per le ore 17.00 odierne. Il maltempo ha colpito la località austriaca a partire dalle prime ore del mattino e non ha lasciato scampo agli organizzatori dell’evento, ...

Incendi sull’Altopiano di Asiago : bruciano i pini abbattuti dal Maltempo : E’ allarme Incendi sull’Altopiano di Asiago (Vicenza), con alcuni focolai che stanno distruggendo diversi ettari di bosco. I roghi – non si esclude che alcuni siano di origine dolosa – sono divampati nella zona di Forte Interrotto a Camporovere di Roana. Sul posto stanno operando quattro squadre dei vigili del fuoco con personale dei distaccamenti di Asiago e Schio. Il fuoco sta divorando anche parte degli alberi ...

Maltempo : bufera in Alto Molise e -8°C a Capracotta : Dopo una breve tregua e’ ripreso a nevicare su tutta la provincia di Isernia, con situazioni di particolare criticità per i comuni dell’AltoMolise: Capracotta, Agnone, Pescopennataro, dove imperversa la bufera. “Considerato il peggioramento delle condizioni meteo, con bufera sempre piu’ forte, il Servizio Neve della Provincia di Isernia sta predisponendo la chiusura della Sp 87 Montesangrina nel tratto Capracotta – ...

Maltempo Trentino-Alto Adige : alberi sradicati a causa del forte vento : A causa delle forti raffiche di vento in mattinata a Merano un albero si è adagiato su una casa: sul posto i vigili del fuoco, che hanno rimosso l’albero sradicato che minacciava di cadere sulla strada trafficata. Nella notte nel bosco nei pressi di fortezza, si è sviluppato un incendio innescato da un albero caduto su una linea dell’alta tensione. L'articolo Maltempo Trentino-Alto Adige: alberi sradicati a causa del forte vento ...

Maltempo Alto Adige : vento gelido - -21°C a 3000 metri : La prevista ondata di freddo proveniente dal nord Europa ha raggiunto l’Alto Adige: i venti gelidi fanno registrare raffiche che a fondovalle sono arrivate fino a 80km/h superando i 100km/h sui rilievi, con conseguente crollo termico. Nelle vallate la colonnina di mercurio è scesa di circa 10°C e ha toccato i -21°C sopra i 3000 metri, sui rilievi della Val d’Ultimo e Val Senales. Previste nevicate fino a bassa quota in serata anche ...

Allerta Meteo Campania : Maltempo in arrivo - alto rischio neve : La Protezione civile della Campania ha inviato un’Allerta alle amministrazioni comunali dell’intero territorio e alle autorità competenti, in ordine al rischio neve che interesserà la regione nei prossimi giorni. In particolare, è previsto un abbassamento delle temperature che dal prossimo 3 gennaio porterà nevicate e gelate anche a quote di pianura, che potrebbero determinare disagi per la popolazione. Nella nota, in cui si invita a ...

Maltempo : forti raffiche di vento spazzano l’Altopiano di Asiago : Un forte vento ha caratterizzato l’intera giornata di oggi sull’Altopiano di Asiago (Vicenza) dove lo scorso 29 novembre un uragano ha distrutto decine di migliaia di abeti nelle zone boschive. Le forti raffiche odierne hanno abbattuto rami e tronchi che sono caduti sulle strade, anche se al momento non risulterebbe danni a persone o cose. Sette gli interventi dei vigili del fuoco del distaccamento di Asiago che sono intervenuti nei ...

Maltempo Veneto : task force per l’Altopiano Asiago - abete spezzato spostato alla sala Cciaa Treviso : Un aiuto concreto per la montagna vicentina devastata dall’uragano di fine ottobre: con il progetto denominato “#adottaunalbero” presentato oggi nella sede provinciale, la Coldiretti Vicenza non vuole lanciare uno spot, ma intende farsi parte attiva di un’iniziativa che si propone di far rivivere le aree dell’Altopiano di Asiago. Un impegno che sara’ possibile grazie a una task force di esperti e soggetti che ...

Danni da Maltempo : abbattuto l’1 - 5% dei boschi altoatesini : E’ di 5.000 ettari, pari all’1,5% dell’intera estensione boschiva dell’Alto Adige, la superficie abbattuta dalle raffiche di vento di fine ottobre. A tanto ammonta il bilancio ufficiale dei Danni diffuso dall’Ispettorato forestale provinciale. Danni consistenti si sono registrati nelle zone naturali protette, con 808,68 ettari di bosco abbattuti nel Parco dello Stelvio e in generale nei parchi naturali della provincia, pari al 17,5% degli alberi ...

Maltempo : nevicate fino a 900 metri in Alto Adige : Prime ondate di gelo e l’inverno inizia a farsi sentire. Nella notte la neve in Alto Adige è scesa fino a 900 e 1.400 metri. fino a 15 centimetri di neve fresca si misurano fra l’altro all’Alpe di Siusi o in Val d’Ultimo. Per percorrere in auto le strade di montagna, serve l’attrezzatura invernale. Il passo Pennes per motivi di sicurezza rimane chiuso nelle ore notturne. Chiusura invernale, invece, per i passi ...

Maltempo : i vigili del fuoco altoatesini rientrano da Agordo : Si concluderà domani con il rientro di uomini e mezzi l’attività dei vigili del fuoco altoatesini nella zona di Agordo e Alleghe, in provincia di Belluno, colpita dall’ondata di Maltempo di fine ottobre. Rispondendo ad una richiesta della Protezione civile nazionale, il Centro controllo situazioni della Provincia di Bolzano ha inviato, dal 2 di novembre, nell’area un piccolo contingente di vigili del fuoco equipaggiati con ...