Blastingnews

: Madagascar, animatore italiano trovato in fin di vita in piscina: è giallo sulla sua morte - vincecamaggio : Madagascar, animatore italiano trovato in fin di vita in piscina: è giallo sulla sua morte - Renny_82 : Madagascar, l’animatore italiano Aliosha Calipari trovato morto nella piscina di un resort - agnostico43 : Cinismo bieco. Animatore italiano trovato morto in Madagascar nella piscina del resort. Determinante la mancanza del ri-animatore. -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Unamisteriosa, avvenuta poche ore prima del rientro in Italia. Era da marzo che Aliosha Calipari mancava dal nostro Paese, perché impegnato nella sua attività dituristico presso un resort dell’isola di Nosy Be in. Il 24enne doveva arrivare venerdì scorso a Reggio Calabria, dove l’aspettavano i parenti, e dopo qualche giorno ripartire per andare a trovare a Milano la sua compagna. Ma la notte prima del viaggio questo ragazzo, nato in Bielorussia, ma adottato – insieme a due fratelli gemelli – da una famiglia italiana, ha perso lain circostanze ancora misteriose, anche perché dall’Africa arrivano poche notizie certe. Ai suoi congiunti hanno raccontato che Aliosha, che a casa tutti chiamavano Alessio, è statoesanime all'interno di unanella struttura in cui lavorava ed è deceduto poco dopo.La festa in un locale con gli amici la sera ...