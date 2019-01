Lunedi 14 Gennaio sui canali Sky Cinema HD

Polly Pocket - su Cartoonito dal 14 gennaio dal lunedì al venerdì alle 17 : 25 : A trent'anni dalla nascita di Polly Pocket, la bambolina tascabile che ha tenuto compagnia ad intere generazioni di bambini, arriva in esclusiva su Cartoonito una serie animata a lei dedicata

Programmi TV di stasera - lunedì 14 gennaio 2019. «PresaDiretta» si occupa di giustizia : Riccardo Iacona Rai1, ore 21.20: La compagnia del cigno - 1^Tv Fiction di Ivan Cotroneo del 2018, con Alessio Boni, Anna Valle, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Stefano Dionisi, Giorgio Pasotti, Marco Bocci. Prodotta in Italia. L’orgoglio di Sara: Barbara lascia il liceo classico e si trasferisce a studiare con gli altri nel liceo musicale del Conservatorio, per la felicità di Matteo ma anche di Domenico, che sta ...

Lunedì 14 Gennaio 2019 – Venti Forti e Mareggiate : Un teso flusso da Nordovest, si sta imponendo in queste ore sulla scena meteorologica italiana, determinando un in rinforzo della Ventilazione e Mareggiate lungo le coste esposte. La Ventilazione risulterà dai quadranti di maestrale con rinforzo, tra oggi e la giornata di Lunedì 14 Gennaio 2019. Raffica Massima a 10m secondo modello ICON-EU Le raffiche potranno raggiungere i 100km/h tra Sardegna e Sicilia. Il Maestrale soffierà teso su ...

Australian Open 2019 - le partite di lunedì 14 gennaio. Esordio per Sharapova - Kerber e Wozniacki : Cominciano domani gli Australian Open 2019. A Melbourne scatta il primo Slam dell’anno ed in campo femminile scenderanno subito in campo Angelique Kerber e Caroline Wozniacki. La tedesca, numero due del mondo, se la vedrà all’Esordio con la slovena Polona Hercok; mentre la danese comincerà la difesa del titolo dello scorso anno contro la belga Alison Van Uytvanck. Prima anche per Maria Sharapova, che avrà un Esordio sulla carta molto ...

Australian Open 2019 - le partite di lunedì 14 gennaio. Debuttano Federer e Nadal - quattro italiani in campo. L’ultima di Murray? : Si comincia a fare sul serio questa notte: cominciano gli Australian Open, primo dei quattro tornei del Grande Slam. Roger Federer detiene il titolo, conquistato nelle ultime due edizioni, e sarà proprio lui a chiudere la prima giornata sulla Rod Laver Arena. Federer sarà opposto a Denis Istomin, uzbeko che ha già affrontato e superato per sei volte, di cui una, nel 2006, proprio nel primo turno di Melbourne: finì 6-2 6-3 6-2. Il numero 3 del ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di lunedì 14 gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 14 gennaio 2019: Le lettere piene di minacce continuano ad arrivare ad Adela e così Carmelo intende convincere sua moglie ad avere una scorta, ma lei non vuol saperne… Elsa finalmente si risveglia e, assistita dall’amato Isaac e da Antolina, pian piano ricomincia a riprendersi… Don Anselmo riunisce i paesani di Puente Viejo per far capire loro come stiano davvero le cose: il parroco ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di lunedì 14 gennaio 2019 : anticipazioni puntata di Una VITA di lunedì 14 gennaio 2019: Arturo cerca di far pace con la figlia e le propone di lasciare il quartiere di Acacias. A quel punto Elvira, con l’aiuto di María Luisa, organizza un incontro segretissimo con Simon per dirgli addio… Per quanto Ursula cerchi di attuare dei tentativi di dissuasione, Samuel è certissimo di volersi operare… Blanca, nonostante sia tormentata da mille dubbi, arriva in ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di lunedì 14 gennaio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di lunedì 14 gennaio 2019: Liam va in ospedale insieme a Hope. Bill e il figlio si confrontano aspramente e il ragazzo viene accusato dal padre di non aver avuto neanche il coraggio di affrontarlo apertamente, sparandogli alle spalle; Liam rinfaccia a Bill di aver cercato di sedurre Steffy. Hope, rimasta fuori dalla camera d’ospedale, entra e tenta di calmare i due uomini. La ragazza dice a Bill che lui ha molta ...

Il Paradiso delle signore 3 - anteprima puntata di lunedì 14 gennaio : lotteria allo shop : La trama di lunedì ,14 gennaio, de 'Il Paradiso delle signore' anticipa che in casa Cattaneo è possibile percepire l'emozione e soprattutto l'agitazione per le prossime nozze tra i due innamorati Nicoletta e Riccardo. In seguito alla scampata paura a causa dell'incidente subito dalla neo-sposa, i parenti possono completamente dedicare il loro tempo alla preparazione del rito nuziale. Anticipazioni 14 gennaio: agitazione e felicità per ...

Oroscopo lunedì 14 gennaio : parte bene la settimana per Bilancia e Acquario - giù Scorpione : L'Oroscopo del giorno 14 gennaio 2019 è pronto a partire in quinta, ben disposto a regalare sogni e speranze a voi lettori. Pertanto, l'Astrologia annuncia un giorno splendido di prossimo arrivo. A goderne appieno, però, solo due segni, ovviamente scelti tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A pesare in modo considerevole, l'ingresso della Luna in Toro, ben propensa a regalare ottime opportunità da sfruttare in campo ...

Lega - conferenza stampa lunedì 14 gennaio ore 10 - 30 a Marsala : ´Il progetto della Lega per l´aeroporto di Birgi´. Gelarda : ´L´economia in ... : ... "L´economia in provincia di Trapani tornerà a volare" Marsala, 12 gennaio 2019 "L'aeroporto di Birgi può tornare nuovamente a volare, l'economia della provincia di Trapani può decollare ancora una ...

Australian Open 2019 - tutti gli italiani in campo lunedì 14 gennaio. Programma - orari - tv e streaming : Saranno 4 gli italiani ad essere impegnati in questa giornata inaugurale degli Australian Open 2019. Sul campo n.3 Matteo Berrettini affronterà la testa di serie n.14 Stefanos Tsitsipas mentre sul 13 Thomas Fabbiano sfiderà la wild card locale Jason Kubler. Vedremo in azione anche Stefano Travaglia, giocatore proveniente dalle qualificazioni, che giocherà contro l’argentino Guido Andreozzi (campo 22) e poi sul campo 15 Andreas Seppi ...