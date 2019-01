L' ultimo saluto di Prugnetta | la storica mascotte dell' Oasi Felina Protetta ' Andrea

ADDIO PROF - L' ultimo saluto al preside : migliaia di persone commosse."Insegnante di cultura ed umiltà" : Piazza Madonna delle Grazie era gremita di persone, così come la Chiesa: il parroco Aniello Rivetti ha voluto salutare a suo modo un uomo di mondo, affermando nell'Omelia che Dio ha voluto chiamare a ...

L’ultimo saluto all’immunologo Fernando Aiuti : iniziato il funerale nella cappella della Divina Sapienza a Roma : In corso in questi minuti il funerale di Fernando Aiuti, celebre immunologo, nella cappella della Divina Sapienza, all’interno della città universitaria della Sapienza di Roma. Tra i presenti il ministro della Salute e l’assessore alla Salute della Regione Lazio. Aiuti è scomparso lo scorso 9 gennaio all’età di 83 anni. Era ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per il trattamento di una grave cardiopatia ischemica da cui ...

BORGARO TORINESE " Chiesa gremita per l'ultimo saluto a Vicenzo Barrea - FOTO E VIDEO - : Seguiranno aggiornamenti, altre FOTO e VIDEO 1 di 5 QUI ARTICOLO E I VIDEO DI CORDOGLIO DEL MONDO POLITICO

ultimo saluto a Mario Marchi : Sposato con Maria Anna Pozzoni, con la quale ha condiviso anche la passione per la politica. I figli Nicola e Paolo hanno collaborato nel suo studio e ne hanno proseguito l'attività legale. , x, 11.4 ...

Tutta Seregno stretta nell'ultimo saluto a Adelio Corona : stato partecipatissimo giovedì a Seregno il funerale di Adelio Corona, probabilmente una delle figure più conosciute e amate in città. Sulla bara la maglia dell'Asd San Rocco, quella del Seregno, la ...

Boca Juniors - l’ultimo nostalgico saluto a Fernando Gago : Oltre al danno pure la beffa, il Boca Juniors dopo aver perso la finale di Coppa Libertadores a Madrid dovrà salutare anche uno dei suoi giocatori più rappresentativi.Fernando Gago, conosciuto da tutti come “el pintita” per via della sua passione alla pittura, con ogni probabilità non recupererà più ad alti livelli dopo la rottura del tallone d’Achille. Un giocatore dal talento cristallino a cui la sorte ha riservato un ...

GIOVANNI MARTORANA MORTO : UCCISO DA ESALAZIONI STUFA/ Domani i funerali per l'ultimo saluto a "U Saracinu" : GIOVANNI MARTORANA è MORTO per colpa di una STUFA a legna; l'attore originario di Palermo aveva appena 53 anni ed era conosciuto come 'U Saracinu'.

Grande folla a Milano per l'ultimo saluto a Andrea G. Pinketts : Erano in tanti oggi a dare l'ultimo saluto ad Andrea Pinketts, lo scrittore e giornalista scomparso l'altro ieri a Milano. La chiesa di Sant'Eustorgio era gremita: alcuni volti della cultura milanese, ...

L'ultimo saluto degli amici ad Antonio : ''Ciao Mega - ora tutto il mondo parla di te ma dovevi essere tu a parlare del mondo'' : TRENTO . "Continuerai a vivere dentro di noi, nei nostri ricordi e nel nostro operato. Porteremo avanti i tuoi sogni, i nostri sogni che per anni abbiamo inseguito contando solo sulla nostra passione".

L'ultimo saluto ad Antonio : Si stanno celebrando nel Duomo di Trento i funerali di Antonio Megalizzi , il giornalista morto nell' attentato di Strasburgo . Centinaia le persone che si sono radunate davanti alla chiesa per l'...

Antonio Megalizzi - Trento dà l’ultimo saluto al giornalista ucciso a Strasburgo. FOTO : Antonio Megalizzi, Trento dà l’ultimo saluto al giornalista ucciso a Strasburgo. FOTO Il feretro del reporter morto nell’attentato dell'11 dicembre è arrivato nel Duomo avvolto nella bandiera italiana e in quella europea. Tante le persone che hanno riempito la chiesa per i funerali, ai quali partecipano anche Mattarella e ...

Il bimbo sta morendo - il bando Trump vieta la mamma di vederlo per l'ultimo saluto : Una storia che sta commuovendo e indignando il mondo, dopo i recenti scandali legati alle carovane di migranti al confine tra Usa e Messico , mentre proprio oggi si è consumato l'ultimo round del ...

Lazio - ultimo saluto a Pulici. Malagó : 'Uomo di valori' : L'ultimo saluto a Felice Pulici. Presso la Chiesa del Cristo Re di viale Mazzini, a Roma, sono stati celebrati i funerali del portiere dello scudetto della Lazio del 1974. Un centinaio di persone ...