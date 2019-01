Luca Cardillo morto a 23 anni : aveva una rara forma di cancro osseo : Luca Cardillo è morto . Il giovane di 23 anni colpito da un cancro osseo alla gamba destra ha perso la sua battaglia per la vita, nonostante i numerosi tentativi di poter trovare una soluzione al suo ...

Luca Cardillo è morto. Il 23enne che combatteva contro un raro tumore alla gamba non ce l'ha fatta : Luca Cardillo non ce l'ha fatta. Il 23enne, originario di Giarre, in provincia di Catania, ha perso la sua battaglia contro un raro tumore alla gamba destra. Il "guerriero", così come era stato battezzato, era volato negli Stati Uniti nell'estremo tentativo di guarire, grazie ad una raccolta fondi online.Luca aveva scoperto di avere il tumore nel 2017, in seguito ad una risonanza magnetica. Da lì i tentativi di cura, prima ...

Luca Cardillo è tornato in Italia : “Speravo con tutto il cuore di potermi operare. Grazie” : "Mi hanno consigliato di tornare a casa per cominciare una chemioterapia a compresse che dovrebbe sistemare la situazione a livello polmonare e consentirmi in seguito l'operazione", queste le parole di Luca Cardillo, affetto da tumore maligno alla gamba destra e da metastasi polmonari. Adesso, che è rientrato in Italia, dopo essere stato negli USA, ha inviato un video-messaggio.Continua a leggere

Il tumore alla gamba avanza - Luca Cardillo rinuncia all’operazione negli Usa e torna a casa : Luca Cardillo ha deciso di non essere operato: salta l'amputazione alla gamba destra poiché rischiosissima. Il tumore maligno, in queste settimane, è avanzato, il suo quadro clinico peggiorato e, ad aggravare ancora di più la situazione, sono stati il versamento pleurico, la tachicardia e la polmonite. Il rientro in Sicilia del 23enne è previsto per la prossima settimana. Luca ora non ha più bisogno di donazioni, ma solo di tanto ...

Complicazioni per Luca Cardillo : rinviata l’amputazione della gamba colpita dal tumore : L'amputazione della gamba destra è stata rinviata: Luca Cardillo, affetto da osteosarcoma e da metastasi polmonari, dovrà essere in buona salute per affrontare l'operazione all'MD Anderson Cancer Center di Houston, in Texas. A complicare la situazione del liquido ai polmoni che andrà aspirato nelle prossime ore.Continua a leggere

Luca Cardillo - 'Martedì mi amputeranno la gamba'/ Video - dopo l'appello lanciato a Le Iene continua a lottare - IlSussidiario.net : Luca Cardillo subirà martedì l'intervento di amputazione alla gamba. Avevamo conosciuto questo ragazzo a Le Iene Show dove aveva raccontato la sua storia

Video di Luca Cardillo : “Martedì mi amputano la gamba - spero di rispondere bene alle cure” : "spero di rispondere bene alle cure chemioterapiche e che tutto andrà bene. Continuo a ringraziarvi per il sostegno economico e morale che mi state dando", queste le parole che Luca Cardillo, affetto da tumore maligno alla gamba destra, ha pronunciato in un Video-messaggio per Fanpage.it. E, nonostante tutto, non smette mai di sorridere.Continua a leggere

Luca Cardillo visitato negli Usa : il tumore avanza - la gamba destra dovrà essere amputata : La gamba di Luca Cardillo, 23enne affetto da tumore maligno, non potrà essere salvata: il tumore sta avanzando e l'unico osso dell'arto inferiore non ancora intaccato è il femore (il più lungo e resistente dello scheletro). Se si dovesse rompere, "succederebbe una catastrofe" hanno spiegato i medici americani, come riferito dai familiari del giovane.Continua a leggere

La sorella di Luca Cardillo - affetto da tumore alla gamba : “Per te abbiamo fatto l’impossibile” : "Quando ti hanno mandato a casa definitivamente, non sapevo come reagire vedendoti stanco, distrutto e con le lacrime agli occhi. Ti hanno detto che non c’era più nulla da fare, che avevano tentato l’impossibile e un giorno ho pensato di tentarlo io l’impossibile e l’ho fatto per ritrovare quel che di te si era perso" ha scritto Lidia a suo fratello Luca Cardillo, affetto da osteosarcoma e da metastasi polmonari.Continua a leggere

Luca Cardillo - affetto da tumore maligno alla gamba - arrivato in Usa : bene la prima visita : A Luca Cardillo, nel corso della prima visita negli USA, è stato spiegato che "la situazione resta grave" e che non può sperare in una guarigione totale. Il team medico in questi giorni valuterà se esistono altre terapie, di tipo sperimentale, da adottare nel suo caso. In altre parole, se il suo corpo è in grado di sopportarle.--Luca Cardillo, il 23enne affetto da osteosarcoma alla gamba destra e da metastasi polmonari, è stato visitato all'MD ...