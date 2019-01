L' obesità può ridurre la materia grigia nel cervello

gqitalia

(Di lunedì 14 gennaio 2019) I problemi di salute legati a un eccesso di grasso corporeo sono numerosi, lo sappiamo bene, soprattutto per cuore e apparato circolatorio. Ma attenzione, perché secondo alcune nuove ricerche questi rischi potrebbero riguardare anche il nostro. A rivelarlo è uno studio pubblicato sulla rivista Neurology, messo a punto analizzando le Tac cerebrali di 10 mila persone incluse nella ricerca della Uk Biobank: tenendo conto di una serie di dati tra cui l’indice di massa corporea e il cosiddetto Whr, il rapporto tra vita e fianchi, è stato rilevato un possibile legame tra obesità e riduzione dellapresente nelGli studiosi, in particolare, hanno notato che i pazienti che denotano contemporaneamente un alto indice di massa corporea e un alto Whr sono dotati di menorispetto a quelli più in forma. Una ...