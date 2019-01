Lo stagista inaspettato | stasera in tv la commedia con Robert De Niro e Anne Hathaway

optimaitalia

(Di lunedì 14 gennaio 2019)Loè finora l’ultimo film di Nancy Meyers, regista e sceneggiatrice cui si devono alcune delle più indovinate rom-com degli anni Duemila, come What Women Want e L’amore non va in vacanza. Stavolta la Meyers rimescola le carte e immagina una storia con la strana coppiaDe.Deè Ben Whittaker, vedovo settantenne in pensione con una vita, inutile girarci intorno, vuota e noiosa. Per cui quando vede un curioso annuncio di lavoro della start-up About the Fit, un e-commerce d’abbigliamento che cerca unoanziano, si dà subito da fare. Confeziona come richiesto un video curriculum di presentazione praticamente perfetto. Ci mette i contenuti: una solida esperienza professionale, quarant’anni in un’azienda di elenchi telefonici. Le emozioni dolceamare: l’amore per la famiglia che non basta, i funerali e un mondo che va ...