L’incognita Grillo-Di Battista e il futuro del Movimento

huffingtonpost

: RT @repubblica: Oggi su Rep: ???? Di Maio adesso teme l’incognita Di Battista e l’asse Grillo-Fico - marcoiaquone : RT @repubblica: Oggi su Rep: ???? Di Maio adesso teme l’incognita Di Battista e l’asse Grillo-Fico - mottagiuseppe1 : RT @repubblica: Oggi su Rep: ???? Di Maio adesso teme l’incognita Di Battista e l’asse Grillo-Fico - eziomauro : RT @repubblica: Oggi su Rep: ???? Di Maio adesso teme l’incognita Di Battista e l’asse Grillo-Fico -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) A la fin, Godot est arrivé. Sciogliendo la suspense del teatro dell'assurdo di Samuel Beckett. Beppel'aspettava da tempo. Lo aveva addirittura invocato in un suo blog, nel quale manifestava il suo disincanto. Una maschera sul volto a simboleggiare la simbiosi tra l'uomo ed il robot. Ma anche la confessione di non capire cosa stava avvenendo nella politica italiana. In quelche Lui stesso aveva creato e che ora sembrava sfuggirgli di mano. En attendant Godot: appunto.Alessandro Disi è preso tutto il tempo necessario. Ma alla fine è arrivato. Lasciato alle spalle i paradisi tropicali, con tanto di famiglia al seguito. Terminato un viaggio, come quello di Johann Wolfgang von Goethe in Italia, ha dovuto attendere che la polvere si posasse. Che Luigi Di Maio iniziasse a dilapidare almeno parte dell'eredità che gli era stata ...