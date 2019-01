Lexus ES Hybrid | ecco la maxi berlina pronta a conquistare il mercato italiano

RX L Hybrid - tecnologia da primato e grande sicurezza. Il Suv Lexus stabilisce nuovi standard : ... , cambia colore in base alla modalità di guida selezionata: blu in Eco e Normal, quando si opta per una guida più attenta ai consumi, l'illuminazione diventa rossa quando si passa a Sport, ...

La nuova Lexus ES Hybrid pronta al debutto sul mercato italiano : La berlina premium sarà proposta esclusivamente in versione ibrida elettrificata ‘Self Charging Hybrid’ con un motore...

Nuova Lexus ES Hybrid - la raffinata berlina ibrida sbarca in Italia [FOTO e PREZZO] : La Lexus ES Hybrid sarà l’unica berlina premium sul mercato Italiano offerta esclusivamente in versione ibrida elettrificata Self Charging Hybrid Si aprono gli ordini della Nuova Lexus ES Hybrid, la berlina Lexus più venduta al mondo giunta alla settima generazione, che ha registrato oltre 2 milioni di unità vendute a livello globale dal 1989, da oggi sarà introdotta per la prima volta anche sul mercato Italiano. La Nuova Lexus ES Hybrid ...

Lexus RX 450 L Hybrid - sette posti in prima fila. Il Suv premium al top per comfort e tecnologia : La dinamica di guida può essere selezionata con il Drive Mode Select tra le modalità Eco, Normal e Sport, mentre il pulsate Ev consente di viaggiare per qualche chilometro utilizzando il solo motore ...

Lexus presenta la nuova Special Edition Sport su CT Hybrid : ... confermando gli straordinari livelli di efficienza e affidabilità, coniugandoli a nuovi dettagli esterni che ne rinnovano l'estetica, senza compromettere in alcun modo la funzionalità e l'economia ...

Lexus CT Hybrid - in arrivo la Edition Sport : Basata sull'allestimento Executive, la Lexus CT Hybrid Edition Sport si presenta con dettagli esterni Piano Black , una finitura particolarmente Sportiva che riguarda la calandra, le calotte degli specchietti retrovisori, i cerchi in lega da 17 pollici e il ...

Lexus CT Hybrid - arriva la Special Edition Sport" : La CT SPORT con motorizzazione Self Charging Hybrid 1.8L da 136 Cv avrà un listino a partire da 34.700 euro.