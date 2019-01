Lei ha 88 anni, lui 25: la donna spende 100mila euro e la loro storia d’amore finisce in tribunale

attualitavip.myblog

: @MarcoPrincipi6 @jesuisrome80 @CasaArrighetti La prossima volta fa lei una bella campagna elettorale dove dice pens… - borghi_claudio : @MarcoPrincipi6 @jesuisrome80 @CasaArrighetti La prossima volta fa lei una bella campagna elettorale dove dice pens… - tancredipalmeri : Aggiungo: Da anni @wandaicardi27 è trattata con sufficienza come procuratore. Senza motivo. Tutti i grandi procurat… - Corriere : Una foto eccezionale. Al centro c'è lei, Nicoletta Orsomando, 90 anni appena compiuti. Intorno tutte le 'signorine… -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Aveva 88quando si innamorò di un ragazzo di 25. Tredopo lad’amore è finita in Tribunale davanti a un giudice. In ballo ci sono le perizie psichiatriche alle quali era stata sottoposta lache, per il suo giovane fidanzato ha speso benin pochi mesi. Nella prima perizia, richiesta dalla figlia della, il medico l’aveva dichiarata capace di intendere e di volere e lucida nella sua scelta.«È la mia vita», ripeteva la signora. E il ragazzo si diceva «innamoratissimo». La, che in passato era già stata ricoverata in psichiatria, si è sottoposta a una nuova perizia che ha ribaltata la precedente. Lanon era in grado di decidere del suo futuro e del suo patrimonio. A quel punto è emerso un dettaglio. La badante ha ammesso di aver compilato al posto dellail questionario nel primo caso. Lo psichiatra ora è finito ...