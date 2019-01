Le notizie del giorno – Genoa-Milan | la decisione dell’Osservatorio

Cesare Battisti ultime notizie : l'arrivo in Italia del terrorista | : L'ex terrorista dei Pac è atterrato allo scalo romano di Ciampino con un volo partito ieri sera dalla Bolivia. Ad attenderlo i ministri Salvini e Bonafede. Le sue prime parole: "Ora so che andrò in ...

Ultime notizie Roma del 14-01-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale saluto dalla redazione studio Roberta Frascarelli resta il braccio di ferro nel governo sulla Tav Salvini punta sul referendum ai tornei di Maio non esclude il MoVimento 5 Stelle stiamo governando insieme se tu qualche. non si trova l’accordo la via del Popolo è la mia sovrana la scelta la faranno gli italiani dice il leader della Lega dicendo che l’Italia servono più energia e trasporti intanto dopo la ...

SPY FINANZA/ Tre notizie importanti per il futuro dell'Italia - e del Governo - : Sono tre le cose davvero interessanti da notare riguardo a quanto accaduto nelle ultime 48 ore, occupate dall'arresto di Cesare Battisti

notizie del giorno : arresto di Battisti e M5S a Strasburgo : Notizie del giorno: Cesare Battisti è stato arrestato in Bolivia. A tradirlo sarebbe stato l’utilizzo costante dei social network. Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista saranno stamattina a Strasburgo per alzare il velo sulla strategia del M5S in vista delle Europee. Notizie del giorno: arrestato Battisti La fuga di Cesare Battisti si è conclusa in Bolivia, dove il terrorista dei Pac è stato arrestato. A tradirlo sarebbe stato l’utilizzo ...