Lazio | Palozzi | ' Smentisco mio ingresso in Noi con l' Italia | é fake news'

Lazio - Adriano Palozzi (Fi) è interdetto ma si presenta lo stesso in consiglio regionale : lavori bloccati : È interdetto dalle funzioni pubbliche, ma si è presentato lo stesso in consiglio regionale. Conseguenza? lavori bloccati. È accaduto in Regione Lazio, dove nella mattinata di venerdì 21 dicembre si è presentato in aula l’esponente di Forza Italia Adriano Palozzi che, nonostante l’interdizione temporanea dalle funzioni pubbliche a seguito dell’arresto lo scorso giugno per l’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma, ha firmato il registro presenze ...