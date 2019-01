L' arrivo di Cesare Battisti in Italia

Cesare Battisti in Italia : arrivo a Ciampino alle 11.30. In isolamento a Rebibbia per 6 mesi : Folla di reporter sulla pista dell'aeroporto militare di Ciampino in attesa dell'atterraggio del Falcon 900 del Governo Italiano con a bordo l'ex terrorista Cesare Battisti. L'aereo...

Cesare Battisti - l’arrivo a Roma alle 11.30 : lo attende il carcere. In cella da solo e 6 mesi di isolamento diurno : L’ex terrorista è in volo verso l’Italia: ad attenderlo all’aeroporto i ministri Salvini e Bonafede. All’arrivo sarà portato nel carcere Romano e sarò preso in consegna dagli uomini del Gom

Cesare Battisti - cosa succede dopo l’arrivo in Italia? : L'arresto di Cesare BattistiL'arresto di Cesare BattistiL'arresto di Cesare BattistiAtterraggio a Ciampino, ad attenderlo i ministri dell’Interno e della Giustizia, Salvini e Bonafede, e trasferimento diretto al carcere di Rebibbia, il più vicino all’aeroporto. Lo prendono in consegna gli uomini del Gom, il gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria, insieme alle altre forze di polizia. Sono questi i primi passi di Cesare Battisti ...

Cesare Battisti - arrivo previsto a Ciampino alle 11.30. Ci saranno anche i ministri Bonafede e Salvini : Ci saranno anche il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e quello dell’Interno, Matteo Salvini, all’aeroporto di Ciampino dove alle 11.30 è previsto l’arrivo dell’aereo dalla Bolivia su cui ha viaggiato Cesare Barristi. L’ex terrorista dei Pac è stato catturato a Santa Cruz dopo 37 anni di latitanza perché condannato all’ergastolo per quattro omicidi. Il vicepremier ha confermato l’incontro (in ...

Cesare Battisti in volo su Italia. L'arrivo a Ciampino. Ergastolo da scontare : E' in volo dalla Bolivia. Catturato due giorni fa nel paese sudamericano dopo l'ultima fuga dal Brasile, Battisti verrà trasferito nel carcere di Rebibbia dove deve scontare l'Ergastolo per quattro ...

