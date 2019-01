La Roma serve il poker all' Entella | 4-0 e giallorossi ai quarti di Coppa Italia

Lazio - Lotito : “Serve uno stadio polifunzionale - anche nei dintorni di Roma” : "Il Governo ha detto che cercheranno di agevolare la costruzione di stadi aperti sette giorni su sette? L'ho sempre detto anche io", le parole di Lotito. L'articolo Lazio, Lotito: “Serve uno stadio polifunzionale, anche nei dintorni di Roma” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La Roma aspetta De Rossi : 'Mi serve ancora tempo' : Come riportato nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', nelle 14 partite stagionali che De Rossi ha saltato finora, per potenziali 42 punti disponibili, la squadra giallorossa ne ha ...

Sky - duello Napoli-Roma per Kouamè : agli azzurri serve una cessione : Tuttavia, secondo quanto riferisce Sky Sport, il club di De Laurentiis avrebbe bisogno di definire una cessione , Rog è il maggiore indiziato a partire, prima di lanciare l'assalto definitivo al ...

Juve - Allegri : "Non sottovalutare la Roma : serve partita tosta" : 'Servirà una partita tosta, fisica', è questa la ricetta di mister Allegri in vista della gara di sabato contro la Roma a Torino. La Juve, che si prepara a chiudere il girone di andata del campionato ...

Roma - De Rossi ancora non è pronto al rientro : “serve tempo” : Daniele De Rossi non è ancora pronto per il rientro a pieno regime dopo l’infortunio alla cartilagine che lo sta tenendo fuori dal campo “È l’infortunio più grave della mia carriera. Si parla di cartilagine, ho subito una lesione grave. Sarebbe gravissimo se si dovesse rompere ancora a 35 anni. Ci vuole tempo, ho ripreso a correre e a calciare ma sono ancora indietro“. Daniele De Rossi ha commentato così ...

Manovra - il Mef : "C'è l'accordo Roma-Ue" | Ma P. Chigi frena : "Serve riservatezza" : Di Maio: "Sono molto fiducioso: questa Manovra la porteremo a casa, con i provvedimenti che ci abbiamo messo dentro e senza procedura di infrazione".

Manovra - fonti Mef danno l'annuncio : "Trovato l'accordo Roma-Bruxelles" |Ma P. Chigi frena : "Serve riservatezza" : Di Maio: "Sono molto fiducioso: questa Manovra la porteremo a casa, con i provvedimenti che ci abbiamo messo dentro e senza procedura di infrazione".

Roma - Di Francesco 'Manolas è quasi out - serve una preghiera per gli infortuni' : Roma - 'La cosa migliore che posso fare è una bella preghiera affinché ci rimettiamo a posto il prima possibile. Prima sono passato al santuario del Divino Amore'. Eusebio Di Francesco, alla vigilia ...

Roma - Cristante : 'Serve pazienza con i giovani ma dobbiamo fare di più - a Cagliari tre punti per la continuità' : Roma, Cristante: 'Serve pazienza con i giovani ma dobbiamo fare di più, a Cagliari tre punti per la continuità' Cristante nell'intervista odierna Sky Sport Bryan Cristante , centrocampista della Roma ha parlato a due giorni dalla trasferta contro il Cagliari. Il giocatore è al primo anno nella Capitale: ' Roma ha questo calore particolare, la ...

Serve una svolta Real. Così la Roma vuole battere crisi e polemiche : S u Trigoria, mentre Olsen e Manolas si allenano con il resto del gruppo per cercare di essere in campo stasera contro il Real, dovrebbero farcela,, incombono nubi grigie. Non è solo una questione ...

Monchi : 'Roma - serve tempo. Contro il Real voglio una squadra ambiziosa' : Una sconfitta da lasciarsi presto alle spalle, la sfida di Champions con il Real Madrid all'orizzonte. Non un periodo semplice per la Roma, che il ds Monchi ha analizzato in un'intervista rilasciata a ...

Romano Prodi : "L'Italia stia attenta ai mercati - serve saggezza" : "Ancora si possono evitare gli scogli". È questa l'idea di Romano Prodi sul rapporto tra Italia e Unione europea dopo il no della Commissione alla manovra del governo gialloverde. "Credo che fino alle elezioni (le europee di maggio 2019, ndr) non ci sarà nessuna decisione di carattere definitivo", ha detto il professore alla trasmissione 1/2 h in più su Rai 3, parlando della bocciatura della manovra da parte della ...

I Romani snobbano il referendum : vota il 16% Ricorso dei Radicali : "Il quorum non serve" : Esulta la sindaca: "Atac resta dei cittadini. I romanivogliono resti pubblica. Ora impegno e sprint finale perrilanciarla con acquisto 600 nuovi bus". Qualche protesta ai seggi, gli organizzatori: "Niente voto senza tessera" Ma il Comune replica: "Falso"