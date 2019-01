La Roma cala il poker | Entella ko

Torna alla Scala 'Winterreise' di Schubert - capolavoro del Romanticismo : Lunedì 14 gennaio Torna alla Scala, con il baritono Christian Gerhaher e il pianista Gerold Huber, ' Winterreise ' , un ciclo che ha dato un contributo determinante all'estetica e all'identità dell'...

Volo d’emergenza dell’Aeronautica Militare da Reggio Calabria a Roma per un bimbo di 2 anni in imminente pericolo di vita nella Notte di San Silvestro : Non si ferma neanche per l’ultimo dell’anno l’attività dell’Aeronautica Militare a favore della collettività: un Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino è in Volo in questo momento verso Reggio Calabria, dove imbarcherà un bambino di due anni in imminente pericolo di vita a causa di una grave insufficienza cardio respiratoria. L’aereo con a bordo il piccolo, accompagnato dalla mamma, dal papà e da un medico, farà successivamente ritorno sullo scalo ...

Roma e Toro calano il tris : Roma-SASSUOLO 3-1 La Roma non stecca all'Olimpico contro il Sassuolo. Di Francesco batte il suo passato per 3-1 grazie alle reti di Perotti, Schick e Zaniolo e si tiene in scia a 4 punti di distanza ...

Calabria : solidarietà a carabiniere aggredito a Roma : Roma – “Piena solidarietà al carabiniere aggredito tra giovedì e venerdì a Roma da un gruppo di ultras. Ci auguriamo che quanto prima i responsabili di questo gesto inqualificabile vengano identificati e raggiunti da una punizione esemplare”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “È indispensabile che si lavori a tutti i livelli per ripristinare il principio d’autorità e per far valere il senso del rispetto che è ...

Archeologia : il Grande Archivio di Ebla ricostruito in scala a Roma : Giovedì 13 dicembre, presso l’edificio Marco Polo (Università “La Sapienza” di Roma), si terrà l’inaugurazione del Grande Archivio di Ebla, ricostruito in scala 1:1 da Arte Idea in occasione della mostra “Rinascere dalle Distruzioni. Ebla, Nimrud, Palmira” (Colosseo, 7 ottobre – 11 dicembre 2016) grazie al sostegno della Fondazione Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo, presieduta da Emmanuele Francesco Maria ...

Si getta con l'automobile dalla scala di Trinità dei Monti a Roma : denunciato 27enne : Ha perso il controllo della sua auto ed è finito giù per qualche gradino sulla scalinata di Trinità dei Monti, nel cuore di Roma. L'incidente spettacolare è avvenuto stamattina intorno alle 6.30 in cima alla scalinata. A notare la scena degli agenti della polizia locale che avevano preso servizio a piazza di Spagna. I vigili sono saliti in cima alla scalinata e poco dopo hanno individuato il ragazzo che si era ...

Dalla Calabria a Roma 6 bus per Salvini : 2.55 Dalla Calabria in viaggio verso Roma per assistere al comizio di Salvini. Sono i leghisti calabresi che pur di essere a Roma alla manifestazione di piazza del Popolo si sono ritrovati a Lamezia Terme per imbarcarsi su un pullman diretto alla Capitale. Sono partiti poco dopo mezzanotte e arriveranno a Roma tra 7 ore. "Ma la fatica non si sente in questi casi", dice uno di loro. Quello di Lamezia è uno dei 6 pullman partiti Dalla Calabria ...

Silvia Romano - cala l’ottimismo : area di ricerca troppo vasta e impenetrabile : nessun segno dai rapitori : Preoccupa il silenzio dei rapitori che avrebbero trovato riparo nelle comunità locali in una zona particolarmente impervia. Il rischio è che la cooperante italiana possa essere stata venduta a bande somale vicine agli estremisti di Al Shabaab. Per la famiglia e gli amici sono ore di angoscia.Continua a leggere

'Ndrangheta - intestazione fittizia : operazione tra Emilia Romagna - Lazio e Calabria : Bologna - La Guardia di Finanza del comando provinciale di Bologna e dello Scico , Servizio centrale investigazione criminalità organizzata, di Roma sta eseguendo in Emilia-Romagna, Calabria e Lazio ...

"Liberateci dalla stampa". Calabresi - Damilano ed Ezio Mauro a Roma contro gli attacchi ai giornalisti : "Nel mondo cresce l'insofferenza dei governi verso il giornalismo" e "per capire come stanno cercando di sfuggire alle domande e mettere nell'angolo chi le fa", Repubblica - rende noto il Gruppo Gedi - organizza l'incontro "Liberateci dalla stampa, la tentazione del nuovo potere globale": una domenica mattina con giornalisti, scrittori, ospiti internazionali e personalità della cultura per parlare di libertà di stampa delle ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : da Roma altri 450 milioni per la calamità di Ottobre : “I rappresentanti del governo ci hanno offerto aperture importanti su alcune tematiche decisive per la ripresa delle attivita’ imprenditoriali nelle aree colpite dal Maltempo”. Lo annuncia in una nota l’assessore regionale alle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, impegnato a Roma nella riunione della Conferenza delle Regioni e Province autonome con il ministro alle Politiche agricole e turismo, ...

Maltempo - Centro/Sud in ginocchio : 3 tornado in 8 ore tra Calabria - Salento e Salerno - tanti feriti. Danni a Roma e alla Reggia di Caserta - allarme per le dighe dell’Appennino [FOTO e VIDEO] : 1/29 Salerno ...

Calabria : sgombero Casamonica notizia importante per Roma : Roma – “Lo sgombero delle ville abusive della famiglia Casamonica e’ una notizia importante per Roma. Grazie all’impegno degli agenti della polizia locale e’ stata ripristinata la legalita’ e messa la parola fine ad una ‘terra di nessuno’ senza regole ne’ riconoscimento dello Stato”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. L'articolo Calabria: sgombero Casamonica ...