La prima volta | il drammatico lunedì di Cristina Parodi | senza Barbara D' Urso | finisce

Cara Delevingne ha parlato della prima volta in cui si è sentita bella e probabilmente non è quello che ti aspettavi : Non c'entra la carriera

Australian Open 2019 : Thomas Fabbiano per la prima volta al secondo turno. Sconfitto in quattro set l’australiano Kubler : Thomas Fabbiano si qualifica per la prima volta al secondo turno degli Australian Open. Il pugliese, numero 102 del mondo, ha sfruttato al meglio l’occasione che gli ha dato il sorteggio, superando il tennista di casa Jason Kubler, 130 del ranking ATP e presente a Melbourne grazie ad una wild card, in quattro set con il punteggio di 6-4 7-6 2-6 6-3 dopo poco più di tre ore di gioco. Nel primo set è decisivo un solo break, ottenuto da ...

Eni per la prima volta nell'Emirato di Sharjah : L'Eni entra per la prima volta nell'Emirato di Sharjah, acquisendo diritti esplorativi delle aree on shore A,B e C . "L'accordo - si legge in una nota - è il risultato della prima gara internazionale ...

Eleonora D'Urso/ prima volta sul set con la sorella Barbara : 'è un'attrice bravissima' - La Dottoressa Giò - : Nella nuova serie de La Dottoressa Giò ci sarà anche Eleonora D'Urso, la sorella di Barbara D'Urso, che interpreterà il ruolo di Chiara

"La prima volta" – Le storie della quindicesima puntata di domenica 13 gennaio 2019. : Cristina Parodi quest'anno televisivo è in onda alla domenica pomeriggio, al termine di domenica In, con un nuovo programma, La prima volta, andando ad occupare la fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 che lo scorso anno era rimasta scoperta e occupata da film. Il programma, però, ad ora non è propriamente un successo:

La prima volta - Rosetta sconvolge Cristina Parodi : il dramma della donna che pesava 150 chili : Domenica 13 gennaio, alle 17.35 su Rai1, Cristina Parodi conduce La prima volta con tre racconti differenti, tre percorsi di vita: la storia di Rosetta , una mamma che dopo la perdita del marito ha ...

Biathlon - Vittozzi trionfa nell’inseguimento a Oberhof : è la prima volta dell’Italia : Lisa Vittozzi si inchina. Taglia il traguardo di Oberhof e si inchina alla storia. Ci è voluto il talento frutto di una classe sopraffina mescolata alla derminazione di chi vuole divertare la più forte di tutte per scrivere la prima pagina con il nome di un italiano – senza distinzione di sesso – nelle gare inseguimento del Biathlon. Lisa Vittozzi ...

Michelle Hunziker e Adriano Celentano per la prima volta insieme in tv : le anticipazioni esclusive : ... su cui la strategia del gruppo Mediaset continua ad investire per produrre spettacoli di intrattenimento capaci di rispondere, in modo soddisfacente, creativo e tradizionale, alle aspettative dei ...

I prezzi dei medicinali sono calati per la prima volta da quasi mezzo secolo : Donald Trump rivendica il successo delle sue “politiche” per fare scendere i prezzi dei farmaci. “Stanno funzionando” twitta il presidente

Piccoli vignaioli per la prima volta insieme in Sicilia : a Palermo la rassegna dei vini franchi : ... della distribuzione e della la stampa di conoscere, attraverso un ricco programma di appuntamenti, la filosofia produttiva espressione di un modo preciso di stare al mondo, sintetizzato nel pay off ...

Per tutto e per tutti c'è una prima volta. Anche per Ilary Blasi e Benji e Fede. Ma non c'è nulla da fraintendere. La conduttrice e il duo di pop star, infatti, hanno

Australian Open 2019 : record - statistiche e curiosità. Federer e Djokovic puntano al primato di vittorie. Quella volta in cui Francesca Schiavone… : Si avvicina l’edizione 2019 degli Australian Open, la trentaduesima che si gioca sui campi del Melbourne Park dopo il trasferimento dagli impianti del Kooyong Lawn Tennis Club. Andiamo a scoprire qualche curiosità sul primo torneo dello Slam dell’anno. Per prima cosa, sono tre gli uomini a detenere il maggior numero di titoli nello Slam Australiano: Roy Emerson, Roger Federer e Novak Djokovic. Emerson, facente parte della storica ...