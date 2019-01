La manovra che dimentica i disabili

manovra - raddoppia l’assicurazione delle casalinghe : costo più alto - ma anche più servizi : Con la legge di Bilancio è stata modificata l'assicurazione della casalinghe, obbligatoria per 9 milioni di persone ma che viene sottoscritta solo da un milione di utenti. raddoppia il premio annuale, che passa a 24 euro. Ma vengono anche estese le prestazioni fornite, con una invalidità per accedere alle rendita ridotta al 6%.Continua a leggere

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Gennaio : Chi ha paura di Conte. Altro che burattino. Dopo i successi ottenuti su manovra e migranti : Il vicepremier Sondaggi calanti e tensioni interne: il Capitano isolato Per la prima volta i muscoli del Capitano sembrano un po’ sgonfi. Incassata la sconfitta sui migranti, preso atto dell’improvvisa autonomia di Giuseppe Conte su un tema considerato di pertinenza leghista, Matteo Salvini deve occuparsi delle fibrillazioni nel suo partito. Che sono come un fiume carsico: scompaiono e riaffiorano a giorni alterni. E allora si […] di ...

Perché la Consulta non ha ammesso il ricorso Pd sull'approvazione della manovra : Roma, 10 gen., askanews, - La Corte Costituzionale non ha ammesso il ricorso dei senatori Pd contro le modalità di approvazione a scatola chiusa della manovra da parte del Senato. 'La contrazione dei ...

Banche - pressione fiscale e consumi. Ecco i risultati della manovra del popolo : La differenza tra un sapere consapevole e la non conoscenza dei meccanismi che regolano il mondo reale non è nell'entità dei possibili sacrifici in entrambi i casi inevitabili ma della loro ...

manovra : mobilitazione dem anche in Sicilia - 100 piazze per dire 'no' : Palermo, 9 gen. (AdnKronos) - Cento piazze Siciliane per dire 'no' alla Manovra delle tasse e delle bugie. La Sicilia partecipa alla mobilitazione nazionale del Partito democratico contro la Manovra economica del governo Lega-M5S, che si svolgerà sabato prossimo in mille piazze italiane, con oltre 1

manovra - Fp Cgil : Con 'quota 100' Tfr anche dopo 8 anni per statali-2- : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Una manovra fondata sullo sfondare le tasche dei cittadini : Roma. Il governo ha pubblicato l’Aggiornamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica, che poi sarebbe la nuova versione del Documento programmatico di Bilancio aggiornato alle modifiche alla manovra concordate con la Commissione europea e approvate definitivamente con la legge di Bilancio.

manovra - Agricoltori in piazza martedì 8 a Roma Adesione anche dall'Abruzzo : L'Aquila - Dopo l’approvazione della Manovra sono gli Agricoltori, anche abruzzesi, i primi a scendere in piazza nella Capitale per denunciare gli errori regionali e l’assenza nella legge di stabilità delle misure necessarie a garantire adeguate risorse al Fondo di Solidarietà Nazionale per far fronte alle pesanti calamità che hanno colpito importanti aree del Paese, a partire dalla Puglia ma senza escludere l’Abruzzo, con il ...

manovra 2019 : non solo ecobonus - ecco le agevolazioni per la ricarica delle auto elettriche [GALLERY] : 1/23 Audi A3 Sportback e-tron, a partire da 39.700 euro ...

manovra - auto elettriche ed ibride nei centro città. Ma il sottosegretario : «Norma da cancellare» : Il caso ha iniziato a far rumore anche nella politica, sia locale che nazionale, con critiche in arrivo anche da comuni come Milano e Bologna. Michele Dell'Orco, sottosegretario grillino alle ...

Mobilità - associazioni e assessori : “In manovra norma che permette ad auto elettriche e ibride di circolare in aree pedonali” : auto elettriche che parcheggiano in piazza del Plebiscito a Napoli, ibride che sfrecciano in corso Vittorio Emanuele a Milano, facendosi largo fra turisti e tavolini dei bar. Non è la fotografia di una distopica Italia degli anni Cinquanta, ma il possibile effetto di una norma inserita nella legge di bilancio approvata in via definitiva dal Parlamento che permetterebbe l’accesso libero alle aree pedonali per veicoli elettrici e ibridi. La ...

De Micheli - Pd - : 'Sono i giovani - le imprese e i pensionati a pagare la manovra finanziaria' : E quindi lo pagheranno i giovani, tutti quelli che si affacciano sul mondo del lavoro, e lavoro precario viene promosso come condizione esistenziale permanente, un ritorno indietro di 10 anni'. Un ...