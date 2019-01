leggo

: La lezione di Max, nato senza braccia e senza gambe: «Insegno ad essere felici, senza scuse» - ilmessaggeroit : La lezione di Max, nato senza braccia e senza gambe: «Insegno ad essere felici, senza scuse» - Enrico83408717 : @LeParoleRai3 @RaiTre @MaxGramel ...questa sera ci hai dato anche tu Max una lezione di vita come il paesino della… - Max_Mainardi : RT @OffTopic_lab: Una lezione di Antonio Caronia a #Brera -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Di trasformare le difficoltà in opportunità, la perdita di entusiasmo in desiderio di crescita, la rassegnazione in voglia di cambiare il mondo. Ampio spazio sarà infatti dedicato all'interazione con ...