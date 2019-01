La Lega lancia il progetto di rilancio dell´aeroporto Vincenzo Florio per salvare

Toninelli rilancia la sfida alla Lega sul Tav : Non si placano le polemiche all'interno della maggioranza di governo sul Tav. Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, insiste: n el contratto di governo tra M5s e Lega c'è ...

Toninelli rilancia la sfida alla Lega sul Tav : Non si placano le polemiche all'interno della maggioranza di governo sul Tav. Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, insiste: nel contratto di governo tra M5s e Lega c'è scritto "ridiscutere integralmente l'opera, quello che stiamo facendo per la prima volta consapevolmente", questo "perché non voglio far spendere ai cittadini soldi che potrebbero essere spesi meglio". La ...

Matteo Salvini lancia in Polonia il patto sovranista per le europee : “Come il contratto Lega-M5s” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, lancia il patto sovranista in vista delle elezioni europee. L'obiettivo è quello di emulare il contratto di governo che ha portato Lega e M5s a Palazzo Chigi in Italia: "Abbiamo iniziato un percorso di idee, progetti, futuro, in un Parlamento europeo che sarà diverso dal duopolio socialisti-popolari che da sempre governa l'Europa. Sarà la risposta migliore a tutti gli euroscettici".Continua a leggere

'Legalizziamo la Marijuana' : il Movimento 5 Stelle lancia il disegno di legge - il testo completo del ddl Mantero : disegno di legge sulla legalizzazione della Marjiuana Mantero spiega inoltre che in molti Paesi del mondo è stata presa questa decisione, tra cui alcuni Stati degli USA, ed i dati tratti da questa ...

Migranti - governo diviso. Ma la Lega nega frizioni e rilancia i corridoi umanitari : 'Nessuna polemica tra il ministro Matteo Salvini, il presidente Giuseppe Conte e altri componenti del governo sul caso Sea Watch e Sea Eye'. È quanto si apprende da fonti di governo della Lega. 'Il ...

Decreto Sicurezza - Fsp Polizia sta con Salvini : 'I sindaci pensassero a rilanciare il Tavolo per la Legalità e la sicurezza' : 'Come operatori di Polizia chiediamo compattezza istituzionale, davanti a queste esternazioni di disobbedienza si rischia di creare confusione e il cittadino oggi più che mai non ne ha bisogno! Si ...

Migranti : consigliere comunale Messina lancia appello a Lega e M5S 'Aprite il porto' : Palermo, 4 gen. (AdnKronos) - Un accorato appello alla Lega e al M5S per "aprire i porti" alle navi delle Ong è stato lanciato dal consigliere comunale di Messina Salvatore Sorbello (Gruppo Misto). La richiesta di Sorbello è che Lega e Cinque Stelle, "si facciano carico, tramite i loro interlocutori

Aeroporto - la Lega annuncia un piano per salvare e rilanciare il Trapani Birgi a breve : Ma ammesso che lo scalo etneo, per ragioni politiche intuibili, corresse in soccorso di Musumeci, questo non salverebbe certamente l'economia turistica trapanese. È noto a tutti, infatti, che la ...

Legambiente lancia l'attacco al Serrù : "La tappa del Giro uccide gli animali" : 'Gli animali vengono prima del Giro'. Così Legambiente, facendo proprie le istanze già emerse, qualche settimana fa, con la lettera del consigliere dell'ente Parco Gran Paradiso, Antonio Farina, ...

Prima alla Scala - la protesta di alcuni manifestanti : lanciano uova al grido di 'Lega ladrona' : Circa 200 persone hanno protestato davanti al Teatro alla Scala di Milano, in occasione della Prima di stasera, al grido di 'Lega ladrona, Milano non perdona'. Lanci di uova e verdura contro la sede ...

Sos presepe - la Lega lancia il numero verde in difesa della tradizione : Santori parla di 'sotterfugi' usati per 'imporre la propria visione del mondo in nome di tolleranza e globalizzazione'. Allora, conclude il leghista, 'la denuncia è la nostra unica difesa a tutela ...

'Lui non ci sarà' - Lega rilancia suoi 'nemici' in vista dell'8 dicembre : I primi piani dei "nemici" politici di Matteo Salvini, con la scritta "lui non ci sarà". Parte così la campagna social della Lega in vista della manifestazione di Piazza del Popolo dell'8 dicembre. ...