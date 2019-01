“La bellezza delle rinnovabili” | venerdì 18 gennaio a Firenze

meteoweb.eu

: La bellezza non risiede nell'uguaglianza, bensì nella diversità. — Paulo Coelho #Buongiorno e buona domenica dall… - museiincomune : La bellezza non risiede nell'uguaglianza, bensì nella diversità. — Paulo Coelho #Buongiorno e buona domenica dall… - mengonimarco : “Può la bellezza trascinarci via se l’arte è una bugia che dice la verità?” Ascolta ATLANTICO qui… - AnnaAscani : L’amore per la propria città, la consapevolezza che è la bellezza a salvare il mondo, la coraggiosa scommessa sulla… -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) La minaccia climatica è confermata dal recente summit COP24 di Katowice: occorre accelerare. Ogni componente della società è chiamato a fare la sua parte. La sostituzionefonti fossili anche al netto della piena applicazione del risparmio e dell’efficienza energetica, richiede un cambio di paradigma del nostro paesaggio, per una fase transitoria di 20/50 anni, mano a mano che nasceranno energie rinnovabili, geotermiche, fotovoltaiche, eoliche, idroelettriche, bioenergetiche sempre più performanti e flessibili nell’applicazione.Il mondorinnovabili chiede al mondo della cultura e della conservazione dei beni architettonici e paesaggistici una alleanza per rendere rapido e possibile l’inserimentorinnovabili in ogni contesto. Un paesaggio anche storico nel momento in cui ci giochiamo il futuro del genere umano sul Pianeta senza un segno rinnovabile è un paesaggio ...