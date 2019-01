La battaglia per il pianeta? Non c' è Sovranismo climatico

Piano battaglia - condizioni proibitive : -10°C e 80cm di neve - la seggiovia della Mufara si ferma per un test di evacuazione [FOTO e VIDEO] : 1/11 ...

La rivincita dei rider : "Una battaglia per tutti" : 'Lavoretti, occasioni di guadagnare qualcosa facendo esercizio fisico, attività svolte da autonomi'. Negli ultimi due anni, da quando è iniziata la battaglia dei fattorini del food delivery contro le ...

Pelonzi-battaglia : a San Lorenzo via coperte a senzatetto : Roma – “Apprendiamo dai quotidiani che nel quartiere di San Lorenzo, Polizia locale e Ama stanno eseguendo una ‘direttiva dell’Amministrazione pubblica’, ovvero togliere dalla strada le coperte di chi vive senza una dimora. Del resto mancava a Roma il paragone con quanto gia’ avvenuto a Trieste, benche’ nulla sappiamo di questa ‘direttiva’ e per quanto ci possiamo chiedere se il M5S nella ...

Supercoppa Italiana - il Milan vuole il trofeo : Calabria giura battaglia : Milan, Davide Calabria, è pronto a dare battaglia nella Supercoppa Italiana che si disputerà a Gedda contro la Juventus “La Juventus è la favorita, ha un percorso più lungo a livello di vittorie con giocatori già pronti anche a livello Europeo. Noi siamo una squadra in costruzione e ovviamente partiamo da sfavoriti ma ce la giocheremo, si parte dallo 0-0″. Il difensore del Milan, Davide Calabria, è pronto ad affrontare la ...

Morte Fernando Aiuti - Agnoletto : “Avversari per anni ma alleati nell’ultima battaglia” : Acerrimi avversari per anni, diversi e opposti, divisi da storie, posizioni culturali e politiche, ma alla fine uniti da un’ultima battaglia. Così Vittorio Agnoletto, politico, medico e attivista no global, pioniere dell’associativismo nel campo dell’Aids, sintetizza all’AdnKronos Salute il suo rapporto “difficile e sempre estremamente complesso” con Fernando Aiuti, morto oggi al Policlinico Gemelli di ...

Fernando Aiuti : io e lui avversari per anni ma alleati nell’ultima battaglia contro il vaccino anti-Aids : Il mio rapporto con Fernando Aiuti è stato estremamente complesso; dalla fine degli anni 80 e per tutti gli anni 90 io ero il presidente della Lila, la Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids, e Aiuti dell’Anlaids, l’Associazione Nazionale di Lotta all’Aids, le due principali associazioni contro quella che era ritenuta la Peste del Secolo. Ci univa l’impegno nella lotta all’Aids e la richiesta che i governi italiani, superando falsi moralismi e ...

Siria - italiano muore combattendo per milizie curde/ Giovanni Francesco Asperti - Hiwa Bosco suo nome battaglia : italiano morto in Siria: combatteva insieme ai curdi contro lo Stato Islamico. Giovanni Francesco Asperti, le milizie Ypg: 'Sfortunato incidente'.

Siria - italiano muore combattendo per le milizie curde : il suo nome di battaglia era Hiwa Bosco : Un cittadino italiano, Giovanni Francesco Asperti, è morto in Siria. La notizia, che era stata diffusa dalle milizie curde dello Ypg, è stata confermata dalla Farnesina, aggiungendo che il consolato a ...

Amici - la voce clamorosa su Marco Masini. Rai-Mediaset - la battaglia per averlo : Il 2019 si prevede pieno di impegni e soddisfazioni professionali per Marco Masini. Come riporta Spy, il cantante sarebbe conteso da Rai e Mediaset per prendere parte come ospite fisso a The Voice e Amici. Viste le ottime performance a Sanremo Young e a Ora o mai più (programma musicale condotto da

Carfagna irride il cavallo di battaglia del M5S : “Il reddito di cittadinanza - per fare solletico alla povertà” : Mara Carfagna contraria totalmente alle scelte del governo, prende in giro il reddito di cittadinanza: “Volevano sconfiggere la povertà, le hanno fatto solo il solletico” Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, ha discusso ieri a Montecitorio dei punti di criticità della Manovra di bilancio, focalizzandosi sulla misura del reddito di cittadinanza proposta dal Movimento 5 Stelle del vicepremier Di ...

Giletti : “Salvatore battaglia e le sorelle Napoli io non le mollo”. Poi il regalo da parte di La7 per il giovane siciliano : Massimo Giletti dichiara la sua vicinanza a Salvatore Battaglia e alle sorelle Napoli, poi un momento emozionante per tutti gli ospiti nello studio di Non è l’Arena, tutti visibilmente commossi per il gesto di solidarietà verso il giovane coraggioso. L'articolo Giletti: “Salvatore Battaglia e le sorelle Napoli io non le mollo”. Poi il regalo da parte di La7 per il giovane siciliano proviene da Il Fatto ...

Un'auto nuova per Salvatore battaglia : difese le sorelle Napoli. Il gesto di Giletti commuove il pubblico : Con gli occhi lucidi per la commozione il conduttore di "Non è l'Arena" ha chiamato Salvatore Battaglia al centro del palcoscenico e gli ha consegnato la chiave di una nuova auto. A Battaglia, ...

La battaglia di Di Maio per salvare la Pernigotti e i marchi del made in Italy : ..., per la tutela dei marchi made in Italy, "che imporrà di restare nel territorio in cui sono nati, legati alle comunità che li hanno fatto nascere, sviluppare e resi grandi nel mondo. L'interesse ...

Riley e la sua battaglia per le scarpe da basket di Stephen Curry solo da maschi : Riley Morrison ha 9 anni e gioca a basket come milioni di altre ragazzine sognando i professionisti dell’Nba. Proprio per essere come il suo idolo Stephen Curry è andata lo scorso novembre a comprare le sue scarpe, ma non le ha trovate. Non esistono per le ragazze. La ragazzina californiana non si è però data per vinta e ha scritto a Curry. Il giocatore le ha risposto che le avrebbe avute e lei le ha trovato sotto ...