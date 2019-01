Kyenge “orango” | Calderoli condannato a un anno e sei mesi per gli insulti all’ex

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 gennaio 2019) È statooggi in primo grado a une seidal tribunale di Bergamo, che ha riconosciuto l’aggravante razziale, il senatore della Lega Roberto, a processo a Bergamo – dove vive – per aver dato dell’orangoministro del governo Letta Cecile, nel luglio 2013 alla festa della Lega Nord di Treviglio. L’ex ministro non si è costituita parte civile e non sono previsti risarcimenti di natura economica.Tre anni fa il Senato lo salvò dal processo per diffamazione sostenendo che l’ex vice presidente del Senato, Roberto, non era sindacabile. Invece non può godere dell’ “insindacabilità” concessagli da Palazzo Madama il parlamentare leghista che nel 2013 insultò in un comizio l’allora ministra dell’Integrazione Cecilia, chiamandolasecondo la Corte Costituzionale che ha accolto il ricorso del Tribunale di ...